Без світла сотні населених пунктів: в Укренерго заявили про дефіцит в енергосистемі

Причиною застосування обмеження є наслідки шести масованих терористичних обстрілів Росії по українських електростанціях.

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Коли в Україні відключатимуть світло / колаж: Главред, фото: unsplash

Через негоду, сьогодні, 3 червня, без світла залишились 312 населених пунктів в 7 областях України. Також цієї доби в усіх регіонах діють ліміти споживання.

У пресслужбі "Укренерго" повідомили, що вчора, 2 червня, зранку росіяни атакували безпілотником об’єкт енергетичної інфраструктури в центральному регіоні. Ремонтні роботи одразу розпочались після відбою тривоги.

"Сьогодні протягом доби ліміти споживання електроенергії діють в усіх регіонах України. При перевищенні лімітів - обленерго застосовують графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів", - додають в "Укренерго". відео дня

Причиною застосування обмеження є наслідки шести масованих терористичних обстрілів країни-агресорки Росії по українських електростанціях. Для подолання дефіциту залучаються імпорт й аварійна допомога з Європи.

Через негоду без світла залишаються 312 населених пунктів у:

Житомирській;

Кіровоградській;

Київській;

Полтавській;

Сумській;

Черкаській;

Чернігівській областях.

Також через інші причини знеструмлено 404 населені пункти. Зокрема через бойові дії є знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській областях.

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Нагадаємо, що по всій Україні ввели аварійні відключення світла. Пресслужба "Укренерго" повідомила, що аварійні відключення застосовуються для промислових і побутових споживачів. Причина відключень - важка ситуація в енергосистемі.

Стало відомо, що графіки відключення світла збільшились на годину. Основною причиною відключень є масштабні російські атаки на енергосистему та спричинений ними дефіцит потужності, повідомляють в Міненерго.

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