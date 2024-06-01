Графіки відключення світла збільшились на годину: ситуація в регіонах України

Основною причиною відключень є масштабні російські атаки на енергосистему та спричинений ними дефіцит потужності, повідомляють в Міненерго.

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Графіки відключення світла в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вночі ворог атакував енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях. Це вже шостий масований ракетно-дроновий удар по енергетичних об’єктах, який ворог завдає з 22 березня, розповіли в Міністерстві енергетики.

"Наслідки уточнюються. Енергетики працюють над їх ліквідацією", – мовиться у дописі.

Додамо, що в "Укренерго" збільшили графіки відключення світла на годину. Сьогодні ліміти на світло діятимуть з 18:00 до 24:00. У цей час можуть застосувати графіки погодинних відключень.

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"Водночас у зв’язку з нічною атакою на енергосистему обсяги обмежень можуть змінюватися. Нагадаємо, що основною причиною відключень є масштабні російські атаки на енергосистему та спричинений ними дефіцит потужності", - йдеться в повідомленні.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 26 946 МВт-година. Експорту не передбачається.

В Міненерго зазначають, що після нічних атак знеструмлювалися споживачі у Харківській, Івано-Франківській, Полтавській областях.

Харківська область

Внаслідок бойових дій сьогодні зранку відключилась повітряна лінія обленерго, знеструмлено майже 2 тисячі абонентів. Загалом внаслідок ворожих обстрілів залишаються без напруги 39,3 тисячі точок обліку.

Івано-Франківська область

Через ракетну атаку частково знеструмлено один населений пункт. Тривають відновлювальні роботи.

Дніпропетровська область

Через технологічне порушення знеструмлено 326 абонентів. Тривають відновлювальні роботи.

Донецька область

Через ворожі обстріли минулої доби було знеструмлено 9,4 тисячі абонентів у 19 населених пунктах. Енергетики заживили 6,3 тисячі абонентів у 3 населених пунктах. На ранок залишаються без напруги 117 населених пунктів, загалом – 50 тисяч абонентів.

Закарпатська область

Через негоду знеструмлено 10 населених пунктів, загалом – 2170 абонентів.

Запорізька область

На ранок через ворожі обстріли без світла залишаються 3,7 тисячі абонентів у 51 населеному пункті.

Полтавська область

Внаслідок бойових дій пошкоджено повітряну лінію обленерго, знеструмлені юридичні споживачі.

Сумська область

Енергетики заживили 99 абонентів у одному з населених пунктів. На ранок залишаються без напруги 3827 точок обліку у 71 населеному пункті.

Херсонська область

У м. Херсон залишаються знеструмленими 3058 абонентів. В області після обстрілу було знеструмлено 1650 абонентів у 3 населених пунктах. Всього залишаються без світла 27,4 тисячі точок обліку у 48 населених пунктах.

Чернігівська область

Внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 1555 абонентів у 28 населених пунктах.

Що таке Міністерство енергетики? Міністерство енергетики України забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфовидобувному, нафтогазовому та нафтогазопереробних комплексах; формування та реалізацію державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива (крім забезпечення енергоефективності будівель та інших споруд) і в сфері нагляду (контролю) у сфері електроенергетики; формування державної політики в сфері нагляду (контролю) в галузі енергетики та теплопостачання, повідомляє "Вікіпедія".

Відключення світла в Україні – останні новини

Нагадаємо, що у Кабміні анонсували зростання тарифів. Світло для побутових споживачів подорожчає вже найближчим часом, проводяться остаточні розрахунки, сказав керівник Міненерго Герман Галущенко.

У ДТЕК відповіли, скільки в Україні застосовуватимуть графіки відключення світла. До моменту відновлення пошкодженої генерації, відключення електроенергії залишаються єдиним способом балансування енергосистеми, заявив Дмитро Сахарук.

Потепління знизило споживання, але повністю уникнути відключень наразі не вдасться, зауважив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Ймовірно, відключення будуть і влітку, і восени, поки система не відновиться.

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