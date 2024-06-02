По всій Україні ввели аварійні відключення світла - Укренерго

У всіх областях України 2 червня введено екстрені відключення світла. Главред розповідає, що стало відомо про ситуацію в українській енергетиці.

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Вимкнення світла 2 червня - у всій Україні спостерігаються блекаути / колаж Главред, фото УНІАН

У неділю, 2 червня, в Україні через важку ситуацію в енергосистемі, що склалася через російські обстріли, енергетики були змушені запровадити екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Як кажуть фахівці, аварійні відключення застосовуються для промислових і побутових споживачів. Причина відключень, кажуть в "Укренерго", - важка ситуація в енергосистемі внаслідок атаки армії РФ у ніч на 1 червня на об'єкт мережі системи передачі електроенергії.

До того про введення екстрених відключень на своїй сторінці у Facebook розповів генеральний директор компанії ресурсопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко.

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"Ранок. Екстрені відключення по всій країні - графіки не діють. Будьте обережні", - написав він.

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Відключення світла через російські атаки - останні новини за темою

За період з 22 березня країна-агресор Росія здійснила п'ять ракетно-дронових атак по енергосистемі України. Через пошкодження українські електростанції не можуть виробляти потрібну кількість електроенергії, як до атак, заявили в Укренерго.

З 14 травня в усіх областях України ввели контрольовані аварійні відключення світла через значний дефіцит електроенергії.

20 травня Укренерго заявила, що в Україні через російські обстріли пошкоджено всі великі тепло- і гідроелектростанції.

Компанія закликала споживачів перенести використання потужних електроприладів на денні години - з 11:00 до 17:00.

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