Без світла, повалені дерева, є загиблі: наслідки нищівного буревію в Україні

Рятувальники ліквідовують наслідки негоди у 13 областях та розпилюють повалені дерева.

Негода накрила Україну потужними вітрами

У неділю, 26 квітня, Україну накрила негода: пориви вітру сягали до 30 м/с, що спричинило масові падіння дерев і пошкодження електромереж у різних регіонах. На півдні країни спостерігалася пилова буря, а в Києві місцями випав град. Внаслідок негоди загинули люди.

За даними ДСНС та патрульної поліції, стихія забрала життя щонайменше двох людей, ще двоє отримали поранення. Рятувальники працюють у 13 областях.

У Черкаській області дерево впало на квадроцикл під час руху, внаслідок чого загинула людина. Ще одна смертельна подія сталася на Закарпатті через падіння дерева. У Полтаві дерево травмувало дитину.

Загалом знеструмлено 1121 населений пункт. Рятувальні служби здійснили 176 виїздів для розпилювання повалених дерев і ліквідації наслідків негоди. До робіт залучено 647 рятувальників і 150 одиниць техніки.

Львівщина

У Львові та області зафіксовано пошкодження майна та транспортної інфраструктури. Як повідомляє патрульна поліція Львівщини, через падіння дерев були перекриті трамвайні маршрути, зокрема на вулицях Мельникова, Дашкевича, Хвильового та на перехресті Шевченка—Величковського. Комунальні служби проводять розчищення територій.

За даними Львівської ОВА, без електропостачання повністю залишилися 55 населених пунктів, ще 125 — частково знеструмлені. До відновлення залучено 253 працівники та 88 одиниць техніки "Львівобленерго".

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив:

"Надійшла також інформація про те, що вітер зірвав дах з приватного будинку в Золочівському та зі школи у Львівському районах. Зараз її перевіряють профільні служби"

Він також закликав мешканців не наближатися до обірваних дротів і пошкоджених конструкцій, не проводити самостійні ремонтні роботи та обмежити перебування на вулиці.

Харків та область

У Харкові та області зафіксовано масштабні перебої з електропостачанням. У місті повністю зникло світло, тимчасово не працює метрополітен.

Міська влада повідомила:

"У Харкові зникло світло — „Укренерго" спільно з „Харківобленерго" зʼясовують причини аварії і працюють над відновленням енергопостачання міста".

Івано-Франківщина

Також про аварійні відключення повідомляє "Прикарпаттяобленерго". Без електроенергії залишилися близько 10 тисяч споживачів у 44 населених пунктах. Найбільше постраждали Коломийська, Косівська та Снятинська громади, де тривають відновлювальні роботи.

Дніпропетровщина

Негода також зачепила Дніпропетровську область. У Дніпрі зафіксовано повалені дерева на проспекті Яворницького, повідомляє "Суспільне Дніпро".

Крім того, без електропостачання залишилися 28 тисяч жителів області — найбільше у центральних і західних районах.

Енергетики вже працюють над відновленням мереж: задіяно понад 40 бригад та 44 одиниці техніки.

