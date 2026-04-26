Чи прийде потепління в Україну наприкінці квітня: синоптик озвучила прогноз

Подекуди температура повітря опуститься до +9 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 27 квітня

Погода в Україні у понеділок, 27 квітня, не порадує теплом. Вітер знову буде рвучким, некомфортним, з штормовими поривами. Про це заявила синоптикиня Наталія Діденко.

"Понеділок, та й увесь найближчий тиждень, суттєвого тепла в Україну не принесе", - наголосила вона. відео дня

За її словами, завтра в Україні протягом дня температура повітря становитиме +6…+9 градусів, на заході та південному заході очікується +9…+12 градусів.

Також у більшості областей опади припиняться, лише на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині прогнозується дощ, який може супроводжуватися мокрим снігом.

Погода в Києві

У Києві 27 квітня істотних опадів не очікується, але буде вітряно та холодно. Вночі температура сягатиме +1…+4 градуси, вдень підніметься до +9 градусів.

Як повідомляв Главред, 27 квітня погода на Житомирщині буде прохолодною та вітряною. Упродовж доби в області та в самому Житомирі збережеться мінлива хмарність, без істотних опадів, а ніч і ранок принесуть заморозки у повітрі.

Водночас погоду на Львівщині визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Очікується холодна, але переважно суха погода.

Крім того, синоптики попередили, що погода в Черкаській області різко погіршиться. Регіон накриють небезпечні явища одразу за кількома показниками.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

