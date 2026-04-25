Холод з дощами і градами повертається: коли Черкащину накриє негода

Синоптики попереджають про різке погіршення погоди наприкінці квітня з сильним вітром, заморозками та короткочасними періодами потепління.

Фото: УНІАН

Погода в Черкаській області різко погіршиться. Синоптики попереджають про небезпечні явища одразу за кількома показниками. Про це попереджає Черкаський обласний центр з гідрометеорології.

Удень 27 квітня на території області та в Черкасах очікуються пориви вітру до 15–20 м/с, що відповідає першому рівню небезпечності.

Також оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища: уночі 27 і 28 квітня прогнозуються заморозки в повітрі від 0 до 3 градусів, що відповідає другому рівню небезпечності.

За словами керівника центру Віталія Постриганя, у ніч на 26 квітня утримається суха та відносно тепла погода з температурою 5–10 градусів тепла.

"Вдень, як "на замовлення" - довгоочікуване потепління до 16-18°, але короткочасною Адже холодний атмосферний фронт із північного заходу стрімко змінить погоду. І знову: дощі, подекуди грози, град, шквали та адвекція арктичного повітря з північних широт. Температурний фон знизиться на 5-7°", - повідомив він.

Водночас уже в ніч на 27 квітня можливі заморозки до 0–2 градусів, а вдень температура підніметься лише до 9–11 градусів. Сильний вітер посилюватиме відчуття холоду. Наприкінці квітня нічні заморозки ще зберігатимуться, але вдень стане тепліше й сонячніше, і погодні умови поступово повернуться до сезонної норми.

Про джерело: Черкаський обласний центр з гідрометеорології Черкаський обласний центр з гідрометеорології — це державна організація в Україні, яка здійснює гідрометеорологічні спостереження, аналіз і прогноз погоди для Черкаської області. Його діяльність включає складання гідрометеорологічних бюлетенів, прогнозів погоди та попереджень про небезпечні метеорологічні явища (наприклад, тумани, грози, спека чи хуртовини) по всій Черкаській області, що регулярно публікується в регіональних інформаційних джерелах і використовується органами місцевого управління й населенням для безпеки та планування.

