Холод з дощами і градами повертається: коли Черкащину накриє негода

Юрій Берендій
25 квітня 2026, 18:03
Синоптики попереджають про різке погіршення погоди наприкінці квітня з сильним вітром, заморозками та короткочасними періодами потепління.
Погода в Черкаській області - коли область накриють дощі з градами і холод

Про що йдеться у матеріалі:

  • На вихідні 27 і 28 квітня варто очікувати на погіршення погодних умов
  • Очікуються заморозки

Погода в Черкаській області різко погіршиться. Синоптики попереджають про небезпечні явища одразу за кількома показниками. Про це попереджає Черкаський обласний центр з гідрометеорології.

Удень 27 квітня на території області та в Черкасах очікуються пориви вітру до 15–20 м/с, що відповідає першому рівню небезпечності.

/ Фото: Черкаський обласний центр з гідрометеорології

Також оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища: уночі 27 і 28 квітня прогнозуються заморозки в повітрі від 0 до 3 градусів, що відповідає другому рівню небезпечності.

/ Фото: Черкаський обласний центр з гідрометеорології

За словами керівника центру Віталія Постриганя, у ніч на 26 квітня утримається суха та відносно тепла погода з температурою 5–10 градусів тепла.

"Вдень, як "на замовлення" - довгоочікуване потепління до 16-18°, але короткочасною Адже холодний атмосферний фронт із північного заходу стрімко змінить погоду. І знову: дощі, подекуди грози, град, шквали та адвекція арктичного повітря з північних широт. Температурний фон знизиться на 5-7°", - повідомив він.

/ Фото: Віталій Постригань / Facebook

Водночас уже в ніч на 27 квітня можливі заморозки до 0–2 градусів, а вдень температура підніметься лише до 9–11 градусів. Сильний вітер посилюватиме відчуття холоду. Наприкінці квітня нічні заморозки ще зберігатимуться, але вдень стане тепліше й сонячніше, і погодні умови поступово повернуться до сезонної норми.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 26 квітня, на Рівненщині прогнозують прохолодну та вітряну погоду з короткочасними дощами. Очікується хмарність із проясненнями, місцями можливі опади, повідомляють синоптики.

На вихідних, 25–26 квітня, погоду в Тернопільській області формуватиме тилова частина циклону, через що посилиться північно-західний вітер і спостерігатимуться його пориви.

Водночас у суботу, 25 квітня, на Львівщині погодні умови визначатиме південна частина циклону, центр якого розташований над Балтійським регіоном. Попри теплішу температуру, день буде вітряним.

Про джерело: Черкаський обласний центр з гідрометеорології

Черкаський обласний центр з гідрометеорології — це державна організація в Україні, яка здійснює гідрометеорологічні спостереження, аналіз і прогноз погоди для Черкаської області.

Його діяльність включає складання гідрометеорологічних бюлетенів, прогнозів погоди та попереджень про небезпечні метеорологічні явища (наприклад, тумани, грози, спека чи хуртовини) по всій Черкаській області, що регулярно публікується в регіональних інформаційних джерелах і використовується органами місцевого управління й населенням для безпеки та планування.

