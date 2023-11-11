Без навчання в автошколі: українцям дозволили по-новому складати іспит з теорії

В Україні дозволили складати іспит з теорії водіння без обов'язкового навчання в автошколі.

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Українцям рарзрішили по-новому складати іспит з теорії / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Вікімедіа

Кабінет міністр України затвердив новий порядок складання іспиту з водіння. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Тепер теоретичний іспит для отримання посвідчення водія можна здати без обов'язкового навчання в автошколі.

За словами міністра, майбутні водії тепер мають два варіанти:

відео дня

вчити правила дорожнього руху в автошколі

самостійно оволодіти теорією

Дані зміни стали можливими завдяки реформі в сервісних центрах МВС, яка набула чинності влітку 2023 року.

Як здати теоритичний іспит

Тепер для того, щоб скласти іспит з теорії водіння, необхідно звернутися в будь-який зручний за розташуванням сервісний центр Міністерства внутрішніх справ. Також Ігор Клименко анонсував, що з часом дана послуга стане можливою і в ЦНАП.

Примітка: зміни вступлять в силу в день офіційного оприлюднення інформації в МВС.

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