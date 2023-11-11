УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Без навчання в автошколі: українцям дозволили по-новому складати іспит з теорії

Єлизавета Бельмас
11 листопада 2023, 13:20оновлено 11 листопада, 14:30
В Україні дозволили складати іспит з теорії водіння без обов'язкового навчання в автошколі.
Українцям рарзрішили по-новому складати іспит з теорії
Українцям рарзрішили по-новому складати іспит з теорії / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Вікімедіа

Кабінет міністр України затвердив новий порядок складання іспиту з водіння. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Тепер теоретичний іспит для отримання посвідчення водія можна здати без обов'язкового навчання в автошколі.

За словами міністра, майбутні водії тепер мають два варіанти:

відео дня
  • вчити правила дорожнього руху в автошколі
  • самостійно оволодіти теорією

Дані зміни стали можливими завдяки реформі в сервісних центрах МВС, яка набула чинності влітку 2023 року.

Як здати теоритичний іспит

Тепер для того, щоб скласти іспит з теорії водіння, необхідно звернутися в будь-який зручний за розташуванням сервісний центр Міністерства внутрішніх справ. Також Ігор Клименко анонсував, що з часом дана послуга стане можливою і в ЦНАП.

Примітка: зміни вступлять в силу в день офіційного оприлюднення інформації в МВС.

Нагадаємо, всім відома світова практика збивання пробігу на автомобілі перед його продажем з метою підвищення ціни, здається, підійшла до кінця. В Україні вирішили боротися з цим протизаконним явищем штраф.

Тажке, скоро в додатку "Дія" українці зможуть платити адміністративні штрафи. Про нову послугу для громадянам повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За словами міністра Федорова, сплата штрафів за адмінпорушення стане набагато зручнішою завдяки цій послузі.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
водійські права автомобілі
Реклама

Головне за день

У РФ пустили під укіс вантажний состав: у ГУР розкрили деталі спецоперації

У РФ пустили під укіс вантажний состав: у ГУР розкрили деталі спецоперації

14:44 Україна
"Місяць буде критичним": Макрон зробив заяву про війну і переговори з РФ

"Місяць буде критичним": Макрон зробив заяву про війну і переговори з РФ

14:12 Україна
РФ ніколи не приходить "назавжди": Зеленський привітав зі звільненням Херсона

РФ ніколи не приходить "назавжди": Зеленський привітав зі звільненням Херсона

13:38 Україна
Всі головні новини

Останні новини

14:59

Замшеве взуття буде як нове: 6 лайфхаків, які допоможуть позбутися плям і потертостей

14:56

Потрібно знайти літери В і Р за 10 секунд: чудовий спосіб перевірити свою уважність

14:51

Чи можна створити вічний двигун: відомості про цей пристрій уб'ють наповал

14:44

У РФ пустили під укіс вантажний состав: у ГУР розкрили деталі спецопераціїФото

14:12

"Місяць буде критичним": Макрон зробив заяву про війну і переговори з РФ

Україна стоїть перед "відкритими обіймами" і вступить до ЄС після 2027 року - ГорбачУкраїна стоїть перед "відкритими обіймами" і вступить до ЄС після 2027 року - Горбач
13:55

У Волновасі п'яний окупант відправив на концерт до Кобзона чиновницю-колаборантку

13:51

РосЗМІ: Пугачова позбавила спадщини Крістіну Орбакайте

13:38

РФ ніколи не приходить "назавжди": Зеленський привітав зі звільненням ХерсонаВідео

13:34

Чому неправильно казати "часи": є лише один правильний варіант

Реклама
13:20

Без навчання в автошколі: українцям дозволили по-новому складати іспит з теорії

12:33

Ракетний удар по Києву: Patriot збив російську балістичну ракету

12:26

Місячний календар 12 листопада 2023: найнебезпечніший день, коли все йде шкереберть

12:23

План з виділення ЄС Україні 20 млрд євро під загрозою зриву - Reuters

12:17

Путіністка Канделакі похвалилася дитиною, яку їй народила інша жінка

12:14

В Литві заступились за Україну і жорстко наїхали на Орбана

11:51

У річницю визволення Росія 121 раз вдарила по Херсонщині: є жертви

11:25

У чоловіка онкохворої Заворотнюк серйозні проблеми

11:23

Китайський гороскоп на завтра 12 листопада: Дракону - презирство, Змії - свобода від проблем

11:23

"Виїзд обійшовся в кругленьку суму": блогер озвучив скандальні деталі втечі онука Ротару

11:20

Україна зможе завдати удару у відповідь у разі атак на енергетику

Реклама
11:05

Мирні переговори з РФ і територіальні поступки: Єрмак зробив заяву

10:45

"Зовсім не заздрю": ексучасник "Дизель Шоу" різко висловився про Писаренка і Нікішина, які втекли в РФ

10:12

РФ намагалася вдарити по Києву "Іскандером": у КМВА розкрили подробиціФото

10:10

Цей рецепт млинців із сиром та зеленню за 20 хвилин змінить ваше уявлення про сніданок

10:01

Чи мають право працівники ТЦК перевіряти документи на вулицях: відповідь адвоката

09:45

Нічна атака дронів: в Одеській та Дніпропетровській областях є "прильоти"

09:25

Окупанти випустили балістику, спрацювала ППО: у ЗСУ розповіли про атаку по Києву

09:17

Війна в Ізраїлі: настав час проміжних висновківПогляд

09:05

Яке свято завтра 12 листопада: день у світовій та українській історії, церкві

08:58

"Ти - на війні": Ярош "вписався" в мовний скандал, запущений Фаріон

08:34

Вночі РФ атакувала Україну дронами і ракетами: скільки вдалося збити ППО

08:07

У Києві прогриміли потужні вибухи, оголошена тривога: перші подробиці

07:35

У Росії горів пороховий завод у Тамбові: перед пожежею пролунав вибух

06:12

Чому українському бізнесу поки не "світять" інвестиціїПогляд

05:10

"Не вийде воювати на два фронти": Світан сказав, що стане ключем до просування ЗСУ

04:30

Чи можна кип'ятити воду двічі: фахівець повідомила про ключову небезпеку

03:24

Забудьте про спортзал назавжди: ви здивуєтеся наскільки можна схуднути, якщо просто прибирати вдома

02:15

ЗСУ націлилися на звільнення двох міст: Світан розкрив напрямки удару

01:47

Що буде з допомогою Україні в разі перемоги Трампа на виборах: відповідь експерта

00:11

Угорщина не заблокує допомогу Україні: у Євросоюзі знають, як обіграти Орбана

Реклама
10 листопада, п'ятниця
23:02

Потужна буря накрила Україну: як довго буде "трусити" геомагнітний шторм

22:49

Коли піднімуть пенсії українцям: Шмигаль зробив заяву

22:20

Чого насправді хоче Путін: міністр оборони Естонії звернув увагу на важливу деталь

22:03

"Зараз на місці": Литва передала ЗСУ пускові установки ЗРК NASAMS

21:58

"Акула" і "Серна" пішли на дно: у Криму затонули російські десантні кораблі

21:50

Ліза Ющенко похвалилася тілом на Мальдівах

21:30

ЗМІ дізналися нові деталі смерті Меттью Перрі: хто знайшов бездиханне тіло актора

21:27

Подкопаєва похвалилася дорослою донькою-красунеюВідео

21:03

В Україні помітно поміняли правила відходу в декрет: що тепер інакше

20:46

Сунеться ціла колона з Воронежа: окупанти перекидають з РФ більше техніки на фронтВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтра
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Мода та краса
Мода 2023Жіночі стрижкиМодні помилкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти