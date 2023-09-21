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Оплата штрафу за адміністративне правопорушення в "Дії": що відомо про нову функцію

Олег Макаров
21 вересня 2023, 19:26 оновлено 21 вересня, 19:26
В "Дії" стартувало бета-тестування послуги.
Дія, деньги
В Дії можна оплатити штраф за адмінправопорушення / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Незабаром у застосунку "Дія" українці зможуть сплачувати адміністративні штрафи. Про нову послугу для громадян повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами міністра Федорова, сплата штрафів за адмінпорушення стане набагато зручнішою завдяки цій послузі. Громадяни зможуть оплачувати штрафи без надмірної бюрократії, необхідності відвідувати суди або банки. Процес оплати відбуватиметься лише за допомогою кількох кліків у застосунку "Дія".

"Сплата штрафу за адміністративне правопорушення в Дії — працюємо над новою послугою та відкриваємо запис на бета-тест... Послуга в Дії дасть змогу сплатити штраф без купи папірців, походів до суду та банку. Лише кілька кліків у застосунку", - сказав міністр.

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Михайло Федоров наголосив, що часто адміністративні правопорушення громадяни вчиняють через незнання законів та правил. Нова послуга дозволить сплачувати штрафи без зайвих турбот і стресу.

Для тестування коректності та зручностей роботи цієї послуги розробники запускають бета-версію, до якої можуть долучитися українці. Для цього необхідно мати щонайменше 16 років, верифікувати ідентифікаційний номер у застосунку "Дія" та мати судову справу зі штрафом за адміністративне правопорушення.

Інші послуги в "Дії"

Нагадаємо, власники фізичних осіб-підприємців (ФОП) мають унікальну можливість швидко та безперешкодно закривати свої підприємства на порталі "Дія". Ця послуга є абсолютно автоматизованою та позбавленою будь-якого людського фактору. Завдяки інтеграції з Єдиним державним реєстром (ЄДР), усі дані автоматично підтягуються, що мінімізує ризик помилок та спрощує процедуру закриття ФОП.

Також, Мінцифри запустило послугу "єВідновлення" в застосунку "Дія". Ця інноваційна програма призначена для громадян, чиї домівки постраждали внаслідок бойових дій. Українці можуть подати заяву в застосунку "Дія" і отримати фінансову підтримку для проведення ремонтних робіт у своїх житлових приміщеннях. Максимальна сума компенсації становить 200 тисяч гривень, вона доступна для житлових об'єктів, які потребують відновлення та не були повністю відремонтовані.

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штраф ДІЯ
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