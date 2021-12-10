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Заборона пластикових пакетів у супермаркетах: українцям загрожують штрафи, але є винятки

10 грудня 2021, 09:43

Українців попередили про відповідальність за порушення вимог у сфері розповсюдження пакетів.

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В Україні забороняють використання пластикових пакетів / УНІАН

Відповідно до прийнятого Верховною Радою закону, обмежується оборот пластикових пакетів на території України.

При цьому вводяться механізми стимулювання розвитку виробництва біорозкладаних пластикових пакетів, а також передбачена відповідальність за порушення вимог у сфері розповсюдження пакетів. Про це йдеться у відповідному законі.

Три етапи заборони пластикових пакетів

Перший етап - з 10 грудня вводиться обов'язкова реалізація пакетів за гроші, а безкоштовне розповсюдження забороняється. Ціни на пакети має визначити уряд.

Другий етап починається з березня 2022 року - заборона поширення пакетів до 50 мікрометрів.

Третій етап - з 1 січня 2023 року – заборона використання всіх пакетів до 50 мікрометрів.

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Ціна одноразового пакета

Кабінет міністрів України має намір встановити мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети:

  • 2,00 гривні-без ручок (без бічних складок);
  • 2,50 гривні-без ручок (з бічними складками); з ручками (без бічних складок);
  • 3,00 гривні - з ручками (з бічними складками).

Штрафи за порушення

Поширення пластикових пакетів каратиметься штрафом:

  • від 1700 до 3400 гривень;
  • повторне порушення буде стягуватися штраф від 3400 до 8500 гривень.

Де дозволяється використання пластикових пакетів

Обмеження використання пластикових пакетів, яке вводиться з 10 грудня, буде поширюватися тільки на магазини і супермаркети і не стосуватиметься ринків, повідомляє прес-служба Європейської бізнес асоціації.

У той же час асоціація вважає, що повинні бути створені рівні, справедливі і прозорі правила ведення бізнесу в Україні, в тому числі і в частині заборони на використання пластикових пакетів.

У ЄБА також повідомляють, що зараз бізнес не розуміє, яким чином здійснювати продаж таких пакетів, за якою вартістю і як здійснювати облік і звітність.

Заборона пластикових пакетів: що кажуть у Кабміні

В уряді звертають увагу на екологічні проблеми при використанні пластикових пакетів.

"Немає технологій переробки такого одноразового пластику. Його можна вивезти на полігон, що заборонено і небажано. Інша альтернатива-його можна спалити, а спалення - це шкода навколишньому середовищу", - пояснює ТСН т.в.о. міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Єдиний вихід в такій ситуації - просто перестати ними користуватися. Альтернативою целофану може стати біорозкладаний пакет.

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