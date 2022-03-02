Білу Церкву окупанти обстріляли ракетами

Ракета / Reuters

Російські окупанти завдали ракетний удар по місту Біла Церква Київської області. Мер міста Геннадій Дикий показав наслідки інциденту і розповів, що вибух стався біля Горбатого мосту.

За його словами, зараз там оглядають місце і поки постраждалих не виявлено.

Дикий також закликав місцевих жителів бути обережними і спускатися в укриття при ракетних обстрілах.

За даними голови Київської обласної державної адміністрації Олексія Кулеби, окупанти потрапили в підприємство з виготовлення металу. За попередніми даними, жертви відсутні.

Нагадаємо, російські окупаційні війська завдали удару по телевежі в Києві, вони вдарили по ретранслятору. Канали тимчасово не працюватимуть, але вже скоро їх включать, як запрацюють резервні потужності. Зараз слід стежити за радіостанціями. Відомо, що було дві вогневі атаки. Вишка знаходиться на Сирці, Шевченківському районі столиці біля метро Дорогожичі.

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