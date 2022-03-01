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"Злочин, за який буде трибунал": Зеленський відреагував на обстріл РФ Харкова ракетами

1 березня 2022, 00:26

Ніхто в світі не пробачить Росії вбивство мирних українців, сказав Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський / t.me/V_Zelenskiy_official

Російська Федерація скоїла військовий злочин, обстрілявши Харків реактивною артилерією. Росіяни знали, куди стріляли, це мирне місто, мирні житлові райони, де немає жодного військового об'єкта. За такий злочин на державу очікує трибунал. Зло треба негайно зупинити, а щодо Москви повинні бути впроваджені найжорсткіші санкції. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Російські сили сьогодні жорстоко обстріляли Харків реактивною артилерією. Це однозначно військовий злочин. Мирне місто, мирні житлові райони, жодного військового об'єкта. Десятки записів очевидців доводять, що це не окремий помилковий залп, а свідоме знищення людей. Росіяни знали, куди стріляють. За цей злочин точно буде трибунал, міжнародний. Це порушення всіх конвенцій. Ніхто в світі не пробачить вам вбивство мирних українських людей", - сказати він під час своєї заяви в понеділок, 28 лютого.

Український гарант закликав зупинити Росію, виключити її з міжнародних політичних організацій, закрити для неї всі порти, аеропорти і канали світу, а також перекрити експорт.

"Зло, озброєне ракетами, бомбами, артилерією – потрібно зупинити негайно. Знищити економічно, показати, що людство може себе захистити. Я вважаю, що потрібно розглядати повне закриття неба для російських ракет, літаків і вертольотів. За 5 днів вторгнення по Україні завдали вже 56 ракетних ударів, було випущено 113 крилатих ракет. Світ знає, що робити. Держава, яка скоює злочини проти мирних цивільних осіб, не може бути членом Радбезу ООН", - підкреслив Володимир Зеленський.

Росія 28 лютого обстріляла ракетами місто Харків. Під ударом опинилися мирні райони.

Обстріли не припинялися навіть на час перемовин представників Росії та України. У російському Міноборони кажуть, що, мовляв, об'єкти цивільної інфраструктури вони не обстрілюють. Факти доводять невідповідність дійсності заяв влади РФ.

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