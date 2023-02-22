Прикордонники Лукашенка закотили істерику: поскаржилися на "непристойні жести" від ЗСУ

Співробітники Прикордонкомітету Білорусі цинічно зробили вигляд, що, мовляв, "не розуміють", чому бійці сил оборони України мінують прикордонну територію.

Боєць ЗСУ порадив військам Білорусі не воювати проти України / Скріншот соцмережі

У прикордонному комітеті республіки Білорусь, яка разом з Олександром Лукашенком контролюється країною-агресором Росією, поскаржилися на бійців сил оборони України. Мовляв, українські бійці "показують їм непристойні жести" і мінують прикордонну територію. Про те, що Москва напала на Україну з території Білорусі і завдає звідти ракетних ударів, білоруські "прикордонники" цинічно промовчали.

Як повідомили в пресслужбі Прикордонного комітету РБ, прикордонники образилися на "непристойні жести" з боку українських військових, які їм нібито "погрожують".

"Відзначаються провокаційні дії з боку представників українських збройних формувань. Люди в незрозумілій військовій формі продовжують демонструвати загрозливі і непристойні жести на адресу білоруських прикордонників... Подібна девіантна поведінка стала нормою для озброєних людей, які охороняють український кордон", - поскаржилися адепти режиму Лукашенка.

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Більш того, в ситуації, коли агресор Росія напала на Україну, в тому числі, і з Білорусі, і завдає звідти ракетних ударів, вони примудрилися ще й "здивуватися", чому бійці сил оборони України мінують прикордонну територію.

Український військовий пояснив прикордонникам Білорусі, чому їм не треба воювати проти України / Скріншот соцмережі

"Черговий факт мінування зафіксовано 22 лютого. Українські військові демонстративно розкладали на дорожньому полотні протитанкові міни перед автодорожнім пунктом пропуску Виступовичі (з білоруського боку – Нова Рудня). Аналогічні дії фіксувалися в липні минулого року перед цим же пунктом пропуску... питання: чим викликана необхідність укладання на дорогу ще одного ряду мін?"- цинічно написали білоруські прикордонники.

Погрози Лукашенка на адресу України та країн СНД

Уявний "президент" Білорусі Олександр Лукашенко раніше зробив заяву, в якій вибухнув погрозою воювати проти України разом з російською окупаційною армією. Лукашенко готовий, мовляв, "вступити в бій" в тому випадку, "якщо хоч один солдат прийде на територію Білорусі".

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що директор країни-окупанта РФ Володимир Путін, як і раніше, змушує білоруського колегу Олександра Лукашенка безпосередньо вступити у війну проти України. Лукашенко намагається від цього відмовитися. За словами Данілова, Білорусь вже давно окупована Росією.

Більше того, у спробі підіграти Путіну Лукашенко вирішив "наїхати" і на ОДКБ. Організацію контролює країна-окупант Росія, проте жодна з країн, куди входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан, відкрито не підтримала Москву.

Лукашенко закликав держави, мовляв,"визначитися зі своєю позицією" щодо ситуації з нападом на Україну.

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Наступ Росії: