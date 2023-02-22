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Прикордонники Лукашенка закотили істерику: поскаржилися на "непристойні жести" від ЗСУ

22 лютого 2023, 19:25
Співробітники Прикордонкомітету Білорусі цинічно зробили вигляд, що, мовляв, "не розуміють", чому бійці сил оборони України мінують прикордонну територію.
Боєць ЗСУ на кордоні з Білоруссю
Боєць ЗСУ порадив військам Білорусі не воювати проти України / Скріншот соцмережі

У прикордонному комітеті республіки Білорусь, яка разом з Олександром Лукашенком контролюється країною-агресором Росією, поскаржилися на бійців сил оборони України. Мовляв, українські бійці "показують їм непристойні жести" і мінують прикордонну територію. Про те, що Москва напала на Україну з території Білорусі і завдає звідти ракетних ударів, білоруські "прикордонники" цинічно промовчали.

Як повідомили в пресслужбі Прикордонного комітету РБ, прикордонники образилися на "непристойні жести" з боку українських військових, які їм нібито "погрожують".

"Відзначаються провокаційні дії з боку представників українських збройних формувань. Люди в незрозумілій військовій формі продовжують демонструвати загрозливі і непристойні жести на адресу білоруських прикордонників... Подібна девіантна поведінка стала нормою для озброєних людей, які охороняють український кордон", - поскаржилися адепти режиму Лукашенка.

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Більш того, в ситуації, коли агресор Росія напала на Україну, в тому числі, і з Білорусі, і завдає звідти ракетних ударів, вони примудрилися ще й "здивуватися", чому бійці сил оборони України мінують прикордонну територію.

Боєць ЗСУ кордон Білорусь
Український військовий пояснив прикордонникам Білорусі, чому їм не треба воювати проти України / Скріншот соцмережі

"Черговий факт мінування зафіксовано 22 лютого. Українські військові демонстративно розкладали на дорожньому полотні протитанкові міни перед автодорожнім пунктом пропуску Виступовичі (з білоруського боку – Нова Рудня). Аналогічні дії фіксувалися в липні минулого року перед цим же пунктом пропуску... питання: чим викликана необхідність укладання на дорогу ще одного ряду мін?"- цинічно написали білоруські прикордонники.

Погрози Лукашенка на адресу України та країн СНД

Уявний "президент" Білорусі Олександр Лукашенко раніше зробив заяву, в якій вибухнув погрозою воювати проти України разом з російською окупаційною армією. Лукашенко готовий, мовляв, "вступити в бій" в тому випадку, "якщо хоч один солдат прийде на територію Білорусі".

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що директор країни-окупанта РФ Володимир Путін, як і раніше, змушує білоруського колегу Олександра Лукашенка безпосередньо вступити у війну проти України. Лукашенко намагається від цього відмовитися. За словами Данілова, Білорусь вже давно окупована Росією.

Більше того, у спробі підіграти Путіну Лукашенко вирішив "наїхати" і на ОДКБ. Організацію контролює країна-окупант Росія, проте жодна з країн, куди входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан, відкрито не підтримала Москву.

Лукашенко закликав держави, мовляв,"визначитися зі своєю позицією" щодо ситуації з нападом на Україну.

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