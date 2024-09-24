Байден може знищити Путіна одним рішенням – публіцист

Глава Кремля після одного рішення Байдена може опинитися в нестерпному становищі.

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Байден може знищити Путіна одним рішенням, зазначає Піонтковський/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скрін

Якщо президент США Джо Байден надасть Україні дозвіл бити по країні-агресорці Росії далекобійною зброєю, то таке рішення може знищити російського диктатора Володимира Путіна.

Таку думку висловив російський публіцист зі США Андрій Піонтковський, повідомляє 24 канал. За його словами, для Путіна це буде практично як поразка. Водночас він зазначає, що Вашингтону дуже необхідна перемога України над Росією.

"Умовно в п'ятницю виходить Байден і каже, мовляв, "гаразд, вмовили мене, знімаю всі обмеження". Уявіть, якої поразки зазнає Путін", – зазначив публіцист.

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Піонтковський нагадав про постійні погрози Путіна, що якщо Сполучені Штати Америки ухвалять рішення зняти обмеження на застосування західної зброї по Росії, це означатиме, що НАТО перебуватиме "у стані війни" з Москвою.

За словами публіциста, оскільки Кремль відійшов від погроз здійснити ядерний удар, то після зняття таких обмежень може завдавати ударів конвенційною зброєю, збивати супутники США, бити по румунських аеродромах, де починають дислокуватися літаки F-16 зі пілотами Альянсу. Проте, за словами Піонтковського, країна-агресорка Росія навряд чи наважиться на такі кроки.

Якщо у США приймуть рішення зняти такі обмеження, то Путін опиниться в нестерпному становищі, кажу публіцист.

"Путін опиниться в нестерпному становищі. Він не зможе завдати удару, бо проти нього автоматично постануть 6 тисяч літаків F-16, близько тисяч F-35, також французькі Mirage, шведські Gripen, британські Typhoon. А якщо не завдасть удару, це означатиме, що він зазнав поразки", – сказав Піонтковський.

За його словами, серед росіян буде ще більше наростати обурення тим, що РФ не може відповісти НАТО належним чином. Тому, за словами Піонтковського, Байден одним рішенням може виграти війну.

Хто такий Андрій Піонтковський Андрій Піонтковський (нар. 30 червня 1940, Москва) – російський політолог, публіцист; математик, кандидат фізико-математичних наук. Активний критик Путіна та політики Росії, дослідник владного бандитизму, путінізму та рашизму, опублікував багато статей та монографій із цієї теми. Із 2019 року дає інтерв'ю різноманітним українським ЗМІ, демонструючи глибоку обізнаність у світовій політиці та внутрішній політиці Росії. Піонтковський виступає критиком, коментує та аналізує міжнародну політику та політику РФ, вказуючи на помилки та надає припущення, ділиться спостереженнями. Через переслідування у РФ мешкає у Вашингтоні, США, пише Вікіпедія.

Чи дозволять Україні бити вглиб РФ далекобійною зброєю – останні новини

Раніше повідомлялося, що Україна може бити по цілях в РФ без обмежень – три країни підтримали далекобійні удари. Фінляндія та Швеція не обмежували Україну у використанні їхньої зброї для ударів по території Росії. Проте її застосування має відповідати міжнародному праву, заявили у цих країнах. Водночас прем'єрміністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Україні слід дозволити завдавати удари західною зброєю вглиб території Росії, незважаючи на погрози Москви щодо втягнення НАТО у війну.

14 вересня у Guardian з’явилася інформація, нібито США і Британія дозволили Україні бити по РФ. Видання з посиланням на власні джерела зазначило, що Лондон і Вашингтон вирішили дозволити Україні використовувати ракети дальнього радіусу дії, але ще не готові оголосити про це.

Після цього у The Times повідомлялося, що Велика Британія не дозволить Україні бити по цілях у РФ без згоди США. У виданні зазначили, що Велика Британія "сама не діятиме", оскільки американські системи наведення вважаються вирішальними для того, щоб ракети Storm Shadow потрапляли в ціль.

Також у The Times зазначали, що Україні таємно дозволять бити по РФ ракетами Storm Shadow. У виданні зазначили, що США та Британія не повідомлятимуть офіційно про дозвіл на удари далекобійними ракетами до їхнього першого запуску.

Азербайджанський військовий аналітик та експерт у сфері оборони та безпеки Агілем Рустамзаде розповів Главреду, що Україна послабить війська РФ на 20%, коли зможе бити по Росії далекобійною зброєю.

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