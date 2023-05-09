"Бахмут продати не вийшло": Зеленський назвав причину нових ракетних атак РФ

За словами Зеленського, на тлі поразок на фронті росіяни можуть інформаційно "продавати" ту чи іншу "перемогу", наприклад ракетні атаки по Україні.

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Володимир Зеленський / Колаж Главред, фото president.gov.ua, pixabay

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія активізувала ракетні атаки по Україні на тлі невдач на фронті, зокрема, через неможливість захопити Бахмут.

Під час спільної пресконференції з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві 9 травня Зеленський констатував збільшення ракетних ударів по Україні з боку ворога після паузи в частоті атак.

"На мою думку, зараз РФ, її військово-політичному керівництву треба, як то кажуть, щось "продавати" своєму суспільству. Тому що перемог ніяких немає, а ненажерливе суспільство є. Ми бачимо, як вони підтримують радикальні дії або кількість смертей. Вони завжди радіють цьому як факту", - пояснив президент України.

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Він додав, що "Бахмут "продати" не вийшло" російському суспільству, адже окупантам досі не вдалося захопити місто. Втілити відповідну "важливу операцію" ворог планував до 9 травня.

Тому, за словами Зеленського, на тлі поразок на фронті росіяни можуть інформаційно "продавати" ту чи іншу "перемогу", наприклад ракетні атаки по Україні.

"Зокрема, захоплення або руйнування того чи іншого міста. Тобто їм не вдалося перед 9-м числом (захопити Бахмут – ред.), ось треба їм показати, що вони знову щось зруйнували", - пояснив глава держави.

Ракетний удар РФ по Україні 9 травня

Нагадаємо, вранці 9 травня російські окупанти здійснили ракетну атаку на Україну. У Києві прогриміли потужні вибухи. У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що в столиці працювали сили ППО.

За попередніми даними КМВА, в Голосіївському районі в результаті падіння уламків у двір приватного будинку сталося загоряння. Крім того, в Шевченківському районі виявлені уламки на проїжджій частині.

Дивіться відео, скільки Росія втратила ракет через атаки на Україну:

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