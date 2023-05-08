"Розумний і безстрашний воїн": у боях під Бахмутом загинув боєць Правого сектора Віктор Панаско

Віктор Панаско провів безліч запеклих боїв, був поранений, проходив реабілітацію, а після одужання знову повернувся на фронт.

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У боях під Бахмутом загинув боєць Правого сектора Віктор Панаско / Колаж: Главред, фото: Facebook Андрія Тарасенка

У тяжких боях за свободу та незалежність України загинув боєць Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" Віктор Панаско із позивним "Іранець". Смерть зненацька застала захисника під Бахмутом. Про це повідомив голова політичної партії "Правий сектор" Андрій Тарасенко.

Віктор Панаско ‒ офіцер Всеукраїнської організації "Тризуб" ім. С. Бандери (командир Чернігівського обласного загону), знаменитий сотник Майдану, боєць Добровольчого Українського Корпусу "Правий сектор". Він був учасником першого бою "Правого сектора" під Словʼянськом у квітні 2014 року.

"Все життя у боротьбі за національну державу, українську мову, помісну православну церкву, рідну землю і власне кохання. Захищаючи дружину, потрапив за ґрати. Звідти відразу на фронт навесні 2022 року. Маса запеклих боїв, героїчні чини, нагороди, поранення, реабілітація і знову війна...", - йдеться в повідомленні.

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Побратими згадують Віктора як безстрашного воїна, вірного побратима та ідейного націоналіста.

"Людина честі. Розумний і безстрашний воїн. Пишаюся тим, що знав. Вічна слава безсмертю хоробрих!", - написав побратим захисника Євген Третяк.

Нагадаємо, що у боях на Донеччині загинув 33-річний житель селища Затишшя Одеської області Олександр Сергійович Чайковський. Боєць захищав рідну країну від самого початку повномасштабного вторгнення РФ. Вдома у героя лишилися матір, брат, троє сестер, дружина та троє малолітніх дітей.

Також повідомлялося, що у тяжких боях за свободу та незалежність нашої країни загинув найбільш результативний зенітник Збройних сил України – Андрій Лінійчук з позивним "Кельт". За час повномасштабної війни захисник збив найбільшу кількість засобів повітряного нападу противника.

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