УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Українські військові в Бахмуті відбили штурм вагнерівців і просунулися вперед – боєць ЗСУ

Олексій Тесля
8 травня 2023, 16:59 оновлено 8 травня, 17:39
407
ЗСУ звільнили кілометр території від найманців російської ПВК Вагнера, розповів "Абдулла".
Бахмут
ЗСУ зуміли просунутися в Бахмуті / Twitter/informatorlgua, Freeradio

Підрозділи Збройних сил України на Бахмутському напрямку звільнили від російських окупантів до кілометра території.

Про це розповів командир підрозділу з позивним "Абдула" з батальйону ЗСУ Terra.

За його словами, українські захисники звільнили кілометр території від найманців російської приватної військової компанії Вагнера.

відео дня

За словами "Абдули", українські військові здійснили штурмову операцію і відкинули окупантів.

Дивіться відео: боєць ЗСУ розповів про просування у Бахмуті

Українські військові в Бахмуті відбили штурм вагнерівців і просунулися вперед – боєць ЗСУ
"Абдула" розповів про просування у Бахмуті / Скриншот

Що відомо про ситуацію в Бахмуті

Відзначимо, що раніше ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин записав істеричне відео зі звинуваченнями на адресу Сергія Шойгу і Валерія Герасимова. При цьому він показав цілі гори трупів найманців Вагнера, знищених під Бахмутом.

Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного Головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.

Більше новин:

ЗСУ Бахмут війна на Донбасі війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Польща передала Україні 10 винищувачів МіГ-29

Польща передала Україні 10 винищувачів МіГ-29

19:20 Україна
Українські військові в Бахмуті відбили штурм вагнерівців і просунулися вперед – боєць ЗСУ

Українські військові в Бахмуті відбили штурм вагнерівців і просунулися вперед – боєць ЗСУ

16:59 Україна
Заморозки будуть сильнішими: синоптики попередили про нове похолодання

Заморозки будуть сильнішими: синоптики попередили про нове похолодання

16:01 Синоптик
Всі головні новини

Останні новини

19:20

Польща передала Україні 10 винищувачів МіГ-29

19:20

Кадиров замість Пригожина під Бахмутом: що насправді відбувається?Погляд

18:43

Російський фігурист Костомаров вперше показав фото після кількох ампутацій кінцівок

18:15

Гроші самі потечуть до рук: астролог назвав знаки, які в травні-2023 розбагатіютьВідео

18:12

Російський шоумен розповів, чому Корольова підтримує РФ і Тарзана з "двома звивинами"

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

18:05

Євробачення 2023: де дивитися перший півфінал онлайн 9 травняВідео

17:54

Знищили всю гуманітарку: росіяни запустили ракети у склад Червоного Хреста в Одесі

17:52

Запаморочлива головоломка: тільки генії правильно порахують кавуни за 11 секунд

17:31

"Бавовна" на Бєлгородщині: містяни налякались сирен та "атак"Відео

Реклама
17:04

Віктор Павлік душевно заспівав на вулиці "Шикидим" під гітаруВідео

16:59

Українські військові в Бахмуті відбили штурм вагнерівців і просунулися вперед – боєць ЗСУВідео

16:56

РФ відправляє на війну музейні експонати: CNN дізнався про шалену нестачу озброєння в окупантівВідео

16:55

Як зробити хороший туалет на дачі: спритний фокус про який не всі знають

16:37

В Ужгороді 8-річну дівчинку з ДЦП ледь не вигнали з розважального центру через інвалідний візок

16:35

Навіщо класти лавровий лист у взуття: прикмета з сивої давнини

16:30

СБУ оголосило про підозру актору-путіністу МашковуВідео

16:27

Щоб суп не перетворився на "кашу": хитрий трюк, як не розварити макарони

16:01

Заморозки будуть сильнішими: синоптики попередили про нове похолоданняВідео

15:55

Таку смакоту ви ще не куштували: таємний інгредієнт зробить тушковану капусту незрівнянноюВідео

15:39

РФ планувала Кинджалом підірвати Раду у відповідь на удар дрона по Кремлю – Світан

Реклама
15:32

Як пити фруктовий чай: нові знання про незвичайний напій приголомшатьВідео

15:27

Все відбудеться влітку: астрологи назвали місяць початку контрнаступу і небезпечні регіони УкраїниВідео

15:18

Українська співачка накинулася на Таїсію Повалій: "Співай калинку-малинку"

15:10

Як відмовитися від повістки законно: юрист вказав на 3 помилки військкоматівВідео

14:59

Танки РФ підуть на Кремль: Кисельов розкрив ймовірний сценарій перевороту в МосквіВідео

14:55

"Стіни немає, від меблів – лише шматки": кияни з пошкодженої дроном квартири розповіли, як вижилиФотоВідео

14:27

Чому 9 травня ніколи не можна стригти волосся: прикмети і суворі заборониВідео

14:23

Шалений тест для геніїв: тільки люди з високим IQ можуть помітити помилку на зображенні їдальні

14:15

Улюблена страва короля Чарльза ІІІ: такий рецепт йому готують кожного ранку - покрокова інструкціяВідео

13:55

Алла Пугачова на похоронах Юдашкіна стала жертвою пограбування - підозрюють ПєсковаВідео

13:32

Ракетні удари по Україні: у Зеленського прийняли рішення про посилення захисту від атак РФ

13:12

"Що б не сталося, я з тобою": Потап і Настя помирилися

13:08

У Придністров'ї перелякано попросили Росію надіслати ще "миротворців"Відео

12:59

Евакуював поранених: під Бахмутом від російського снаряду загинув військовий медик

12:46

"Суперечка РФ і Заходу": після зустрічі з Путіним в Ердогана зганьбилися заявою щодо війни

12:41

У Пенсійному фонді розповіли, як перераховують пенсії мільйонам українцівВідео

12:28

У боях за Бахмут загинув український режисер та керівник дитячого театру "Казка"

12:26

Архітектори закликають врахувати "прогресивні моменти" законопроєкту 5655 в Містобудівному кодексі - лист

12:15

Дерибан землі у Києві: державний "Украексімбанк" та приватний "Асвіо Банк" змовилися в інтересах забудовника

11:57

РФ готує Калібри для масованого удару: українцям загрожує атака на 9 травня

Реклама
11:52

"Йди, Володя": в Кремлі уже "літають іскри", Путіну можуть висунути ультиматум – КисельовВідео

11:24

Українцям перерахують та збільшать пенсії: хто на це може розраховувати

11:03

Кисельов пояснив, чому Росія історично приречена на розвалВідео

10:59

Загадка, яка більшість людей зажене у глухий кут: потрібно за 19 секунд знайти 13 захованих тварин

10:58

Кабаєва націлилася на топ-посаду у РФ: екс-депутат Держдуми розкрила деталі

10:57

Дивитися Євробачення 2023 онлайн: ставки букмекерів, коли виступить Україна і новий скандалВідео

10:37

Путінський опричник або опозиціонер: Кисельов розповів про роль Пригожина в РФВідео

10:01

"Україна непричетна": у ГУР пояснили, хто міг атакувати Кремль дронами

09:59

В Україні скасують День Перемоги 9 травня: Зеленський підписав указ і звернувся до РадиВідео

09:55

Особливо помітно у великих містах: ЗМІ розповіли, як сильно з 1 червня може зрости тариф на воду

Новини України
Новини КиєваКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Війна з Росією
Деокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброя
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода весна
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Життя
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти