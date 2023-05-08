Українські військові в Бахмуті відбили штурм вагнерівців і просунулися вперед – боєць ЗСУ

ЗСУ звільнили кілометр території від найманців російської ПВК Вагнера, розповів "Абдулла".

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ЗСУ зуміли просунутися в Бахмуті / Twitter/informatorlgua, Freeradio

Підрозділи Збройних сил України на Бахмутському напрямку звільнили від російських окупантів до кілометра території.

Про це розповів командир підрозділу з позивним "Абдула" з батальйону ЗСУ Terra.

За його словами, українські захисники звільнили кілометр території від найманців російської приватної військової компанії Вагнера.

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За словами "Абдули", українські військові здійснили штурмову операцію і відкинули окупантів.

Дивіться відео: боєць ЗСУ розповів про просування у Бахмуті

"Абдула" розповів про просування у Бахмуті / Скриншот

Що відомо про ситуацію в Бахмуті

Відзначимо, що раніше ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин записав істеричне відео зі звинуваченнями на адресу Сергія Шойгу і Валерія Герасимова. При цьому він показав цілі гори трупів найманців Вагнера, знищених під Бахмутом.

Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного Головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.

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