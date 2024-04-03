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"Багато штурмових груп": українські військові розкрили важку ситуацію під Херсоном

Юлія Закрепа
3 квітня 2024, 13:55
Військові повідомили, що окупанти продовжують терор мирного населення прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.
'Багато штурмових груп': українські військові розкрили важку ситуацію під Херсоном
Окупанти атакують позиції ЗСУ за новою тактикою / колаж: Главред, фото: 31 окрема механізована бригада, Міноборони РФ, скріншот: deepstatemap

В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що російська окупаційна армія змінила тактику дій на лівому березі Дніпра Херсонської області. Відтепер ворог атакує більшою кількістю дрібніших штурмових груп.

"На лівобережжі Дніпра Херсонщини дещо змінили тактику дій і намагалися атакувати більшою кількістю дрібніших штурмових груп", - йдеться у повідомленні ОК "Південь".

Зазначається, що українські захисники відбили 8 таких спроб. Через це ворог був змушений "залишками далеко не всіх груп" повернутися на вихідні позиції.

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"Сили оборони продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання та укріплення позицій", - додали у повідомленні.

Військові також повідомили, що окупанти продовжують терор мирного населення прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей. Там ворог застосував 281 FPV-дрон, 2 ударних БпЛА типу "Ланцет" та скинув з БпЛА різних модифікацій 120 осколкових боєприпасів.

"На Херсонщині внаслідок скиду осколкового боєприпасу пошкоджено приватний житловий будинок. Люди не постраждали. Ворожі війська вдарили з артилерії 2 рази по Херсону", - повідомили в ОК "Південь".

Що відомо про ОК "Південь"?

Оперативне командування "Південь" - оперативне об'єднання Сухопутних військ Збройних Сил України у південній частині України на території 5 областей. Штаб знаходиться в місті Одеса. Територія відповідальності: Вінницька, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська та Херсонська області, передає Вікіпедія.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли про бої на лівому березі Дніпра. Наталія Гуменюк відзначила, що росіяни проводять наступальні операції по всій лінії фронту на півдні, при цьому ворог рідко використовує для наступу бронетехніку.

РФ вдарила авіацією по центру Херсона, відомо про поранених. Російські окупанти безжально атакували Херсон. Вони використали для ударів авіацію і обстріляли одну з центральних вулиць міста. Вибуховою хвилею у багатьох будинках вибило вікна.

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