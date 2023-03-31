Ажіотаж в аптеках відміняється: у МОЗ заспокоїли українців щодо продажу ліків за рецептом

Відпуск рецептурних препаратів і раніше здійснювався за призначенням лікаря, фактично додається лише можливість скористатися електронним рецептом.

У МОЗ заспокоїли українців щодо продажу ліків за рецептом / колаж фото УНІАН

Починаючи з 1 квітня, рецептурні ліки будуть доступні для продажу в аптеках як за електронним, так і паперовим рецептом. Однак в аптеках виник ажіотаж, оскільки громадяни почали побоюватись, що без наявності рецепту не буде можливості придбати необхідні медикаменти.

"Починаючи з 1 квітня рецептурні ліки можна буде придбати в аптеці ще й за електронним рецептом. Це зробить процес призначення більш простим та ефективним. Водночас в Україні паперові рецепти продовжать діяти щонайменше до завершення воєнного стану", - повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Відомство нагадує, що відпуск рецептурних препаратів і раніше здійснювався за призначенням лікаря, фактично додається лише можливість скористатися електронним рецептом.

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"МОЗ не розширює перелік рецептурних ліків та не робить всі лікарські засоби рецептурними. Тобто всі ті ліки, що й раніше підлягали відпуску за рецептом лікаря, з квітня можна буде отримати, скориставшись електронним рецептом", - наголосили у міністерстві.

Також чітке роз'яснення надав і директор департамента охорони здоров'я Одеської міської ради Левон Нікогосян:

Кількість нових препаратів у переліку тих, які видаються за електронним рецептом – 0.

Кількість змін, які торкаються звичайного споживача – 0.

Електронні рецепти на ті ліки, щодо яких здійнявся такий ажіотаж, працюють вже більше року.

Електронний рецепт – нормальна світова практика контролю за кількістю споживання медикаментів, які пацієнту не виписує лікар.

На час воєнного стану Міністерство охорони здоров'я України дозволяє виписувати поряд з електронними рецептами рецепти паперові.

Рецепт на ліки може виписувати сімейний або лікуючий лікар.

"Тому закликаю всіх. Будь-ласка, припиніть стояти у чергах. Я не знаю, навіщо вам так необхідні кілька десятків доз певних препаратів. Але приводів панікувати справді немає", - написав очільник міськздраву.

Нагадаємо, в Україні з 1 жовтня 2021 року лікарняні листи оформляються виключно онлайн. Для того, щоб відкрити лікарняний лист, пацієнт обов'язково повинен відвідати сімейного лікаря, а ось закрити його можна буде автоматично в онлайн-режимі.

Пізніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив - українці, які хочуть отримати лікарняний, бо підхопили грип, ГРВІ чи коронавірус, можуть зробити це без візиту до медзакладу. Це питання можна вирішити з лікарем в телефонному режимі.

Однак таку довідку можуть виписати тільки на 5 днів, пояснив чиновник.

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