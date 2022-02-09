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Як отримати лікарняний без візиту до лікаря: пояснення МОЗ

9 лютого 2022, 12:22

Довідку про хворобу лікар може видати і в телефонному режимі, проте діятиме вона всього 5 днів.

Українці можуть отримати лікарняний без візиту до лікаря/ УНІАН, Сегодня

Українці, які хочуть отримати лікарняний, тому що підхопили грип, ГРВІ або коронавірус, можуть зробити це без візиту до медустанови. Це питання можна вирішити з лікарем у телефонному режимі.

Проте такі довідку можуть виписати лише на 5 днів, пояснив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.

За словами Ляшка, Міністерство охорони здоров’я розробило і видало відповідний наказ №233 "Про особливості формування медичних висновків в окремих випадках". Документ уже пройшов державну реєстрацію в Міністерстві юстиції.

Таке рішення допоможе "розвантажити" сімейних лікарів, на яких і так збільшилося навантаження через більш стрімке поширення коронавірусу в Україні, наголосив очільник МОЗ.

Механізм отримання лікарняного без візиту до лікаря

  • Якщо в людини є симптоми COVID-19, грипу або ГРВІ, вона може зателефонувати своєму сімейному лікарю, який дасть рекомендації щодо лікування.
  • Далі лікар може сформувати медичний висновок про тимчасову непрацездатність на період до 5 днів. Це стане підґрунтям для відкриття електронного лікарняного.
  • Якщо за 5 днів людина не видужає, вона може прйити на прийом до сімейного лікаря. Після особистого огляду лікар може продовжити строк лікарняного.

Дистанційне оформлення лікарняних розвантажить лікарів

Як пояснила заступниця очільника МОЗ Марія Карчевич, таке нововведення суттєво полегшить роботу для сімейних лікарів в умовах швидшого поширення коронавірусної інфекції.

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"Ні для кого не секрет, що пандемія позначилась на медичній системі. Якщо порівнювати "допандемійні" часи, то зараз навантаження на усіх лікарів збільшено в рази. Щоб хоча б якось зняти частину навантаження з медиків, ми вирішили зменшити час прийому на відкриття медичного висновку про тимчасову непрацездатність для людей, які мають симптоми, як під час COVID-19", – цитує слова Карчевич пресслужба МОЗ.

Нагадаємо, в Україні з 1 жовтня 2021 року лікарняні листи оформляються виключно онлайн. Для того, щоб відкрити лікарняний лист, пацієнт обов'язково повинен відвідати сімейного лікаря, а ось закрити його можна буде автоматично − в онлайн-режимі.

Раніше голова Комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, що кількість хворих на коронавірус в Україні скоро може досягти 70 тисяч на добу. Захворюваність на коронавірус в Україні зростає вже кілька тижнів поспіль. 4 лютого був встановлений абсолютний антирекорд за весь час пандемії – COVID-19 за добу виявили у 43 тисяч 778 жителів країни.

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