Росіяни без грошей застрягли за кордоном і змінили ставлення до вторгнення в Україну

Росіяни нарешті почали відчувати на собі дію санкцій через війну в Україні

Громадяни країни-агресора застрягли за кордоном і не можуть повернутися додому через санкції та обмеження в авіаперелітах. Також росіяни залишилися без засобів до існування, тому що не можуть скористатися своїми банківськими картками.

Як пише ВВС, росіянин Костянтин, який знаходиться на індонезійському острові Балі, скаржиться через великі незручності й проблеми.

"Банально - піти купити продукти в магазин, зняти готівку, піти на ринок, оплатити проживання. Не зрозуміло навіть як повернутися, прилетіти", - сказав він.

Чоловік сподівається влаштуватися на якусь локальну роботу і отримати робочу візу.

"Поки точно ніхто не знає. Подивимося, якою буде ситуація", - додав він.

Деякі російські туристи знайшли вихід із ситуації, адже клієнтам деяких російських банків ще можна переводити гроші за кордон.

"У мене, наприклад, закрилася карта, але мені місцеві хлопці, у яких вже була карта, допомогли зняти гроші. Тобто, я зі свого банку відправив до них у місцевий банк, а вони мені їх зняли", – пояснив росіянин.

Після того як Костянтин зіткнувся з такими проблемами, він заявив, що звичайні росіяни дуже засмучені через війну в Україні.

"І вона абсолютно нікому не потрібна. Ні нашій стороні, ні громадянам України. Ніхто цієї війни не хотів", - сказав чоловік.

"Ми залишилися абсолютно відрізані від своїх фінансів. Банально не можемо піти купити продуктів, в магазині", - розповідає Костянтин. Він перебував на Балі, коли авіакомпанії почали скасовувати рейси в Росію, а російські банки потрапили під санкції. pic.twitter.com/NMmIhWy27N — bbcrussian (@bbcrussian) March 10, 2022

Санкції проти Росії через війну в Україні

Країни Євросоюзу, США та Канада повністю закрили небо для російських авіакомпаній. Літакам, які перебувають у російській власності, на російській реєстрації або під російським контролем, включаючи приватні реактивні літаки олігархів, заборонено приземлятися, злітати в аеропортах цих країн і літати над їхньою територією.

Міжнародні платіжні системи Visa і Mastercard оголосили про припинення роботи в Росії.

Всі транзакції, ініційовані картами Visa, випущеними в РФ, більше не працюватимуть за межами країни

У Mastercard відзначили, що карти, випущені російськими банками, більше не будуть підтримуватися платіжною системою.

Зазначається, що випущені на території Росії карти Mastercard не будуть працювати, а випущені за межами країни не будуть підтримуватися в торгових точках і банкоматах РФ.

При цьому випущені російським Ощадбанком карти Visa і Mastercard будуть працювати на території Росії.

Як росіяни відреагували на санкції

Більшість росіян спочатку відреагували на санкції тим, що стали масово скуповувати товари в магазинах західних брендів, які виходять з РФ. У мережі з'являлися відео, як громадяни навіть влаштовують бійки в чергах.

Проти війни Росії в Україні росіяни почали виступати лише на третій-четвертий день військових дій. І, мабуть, зробили це, тому що почали страждати від фінансових ударів через санкції.

По-справжньому великі мітинги проти російсько-української війни пройшли в декількох російських містах РФ 7 березня. До слова, це вже був 12 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Інші новини: