Застосовують штурмову авіацію: у Сєвєродонецьку зараз точаться запеклі бої

Сєвєродонецьк / Луканська ОВА

Окупанти не рахують свої втрати в Україні, однак намагаються захопити якомога більше території. Як заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, російські війська застосовують тактику часів Другої світової війни.

За його словами, окупанти основним досягненням вважають оточення українських військ і захоплення територій.

"Особливе значення ворог надає значній перевазі в артилерії і бронетехніці, практично не застосовуючи маневри піхотою. Про це свідчить аналіз повідомлень, зокрема, про хід бойових дій у міській забудові міста Сєвєродонецька, де тривають вуличні бої, командування ворога не рахується з втратами і намагається захопити якомога більше території України. Окупанти несуть значні втрати в піхотних підрозділах Росгвардії і збройних сил Росії і просуваються тільки застосовуючи штурмову авіацію", - розповів речник Міністерства оборони.

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Ситуація в Сєвєродонецьку

Голова військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк 11 червня заявив, що у Сєвєродонецьку йдуть вуличні бої і постійні бомбардування.

За його словами, третину міста контролюють ЗСУ – побудована лінія оборони. У прилеглих житлових кварталах йдуть бої, українські війська намагаються витіснити загарбників.

У місті немає води і світла вже близько двох місяців.

Глава Луганської ОВВА Сергій Гайдай 11 червня говорив, що армія України перемагає у вуличних боях за Сєвєродонецьк, але ворог артилерією буквально розбирає місто. Українським військам доводиться займати нові позиції.

Згідно з даними зведення Генштаб 12 червня окупанти РФ на Сєвєродонецькому напрямку ведуть штурмові дії в Сєвєродонецьку. Успіху досягти їм не вдається. Продовжують йти бої в районі Тошківки.

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