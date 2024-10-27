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Атакують вже тиждень: росіяни хочуть повністю оточити одне українське місто

Марія Николишин
27 жовтня 2024, 17:54
1462
Вишневе є дуже важливим з точки зору логістичного забезпечення.
Атакують вже тиждень: росіяни хочуть повністю оточити одне українське місто
Бої за Селидове / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, deepstatemap

Головні тези військового:

  • Росіяни вже тиждень штурмують Селидове
  • Активні бойові дії відбуваються в сторону населеного пункту Вишневе
  • ЗСУ проводять заходи по стримуванню ворога

Війська країни-агресорки Росії намагаються повністю оточити Селидове, Сили оборони України проводять надпотужні заходи щодо стримування ворога. Про це розповів речник 15-ї Бригади оперативного призначення Нацгвардії "Кара-Даг" Віталій Миловидов в ефірі телемарафону.

За його словами, вже майже тиждень російські війська проводять широкомасштабну наступальну операцію на місто Селидове з метою повністю захопити населений пункт. Окупанти також активізували дії в напрямку поряд розташованого Вишневого.

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"Тиждень Сили оборони проводять надпотужні заходи щодо стримування противника. Ворогу частково вдалося закріпитися на деяких ділянках міста Селидове, але активних дій зараз більше відбувається в сторону населеного пункту Вишневе. Це південніше Селидового, куди ворог кинув усі сили та засоби з метою створення повного оточення міста Селидове", - сказав він.

Миловидов додав, що бойові дії та заходи по стримуванню ворога тривають.

"Підрозділи перебувають в населеному пункті та проводять оборону, вживають всі заходи для незакріплення і недопущення ворога як в Селидовому, так і у Вишневому, яке є дуже важливим з точки зору логістичного забезпечення", - наголосив військовий.

Атакують вже тиждень: росіяни хочуть повністю оточити одне українське місто
Що відомо про Селидове / Інфографіка: Главред

Що відомо про місто Селидове?

Селидове - місто в Покровському районі Донецької області, адміністративний центр Селидівської міської громади. Селидове розташоване біля залізничної станції Селидівка.

Селидове називають воротами в Покровськ - великий військовий і логістичний вузол, що розташований поблизу адміністративного кордону з Дніпропетровською областю.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, український військовий журналіст Богдан Мирошников повідомляв, що через загрозу оточення українські захисники відійшли з трьох населених пунктів на Курахівському напрямку в Донецькій області.

У Генштабі повідомили, що російські військові активізували використання авіації, зокрема керованих авіаційних бомб, та атакують на різних напрямках сходу та півдня України, зокрема на Покровському та Курахівському напрямках.

Крім того, відомо, що російські окупаційні війська можуть втратити можливість для подальшого просування на Харківщині, у випадку, якщо українські військові зможуть втримати оборону на нових позиціях неподалік селища Липці.

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