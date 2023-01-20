Атака на ворога, що окопався: у Пентагоні оцінили перспективи контрнаступу ЗСУ

Ситуацію на полі бою обговорювали Головком ЗСУ Валерій Залужний з головою об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі в Польщі.

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Ситуація на лінії фронту обговорювалася в ході недавньої зустрічі Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі в Польщі.

Про це полковник армії США, спікер Об'єднаного комітету начальників штабів США Дейв Батлер розповів в інтерв'ю Сurrenttime.

"Залужний і Міллі дійсно зустрілися 17 січня, вперше особисто після кількох розмов за останній рік. І, як роблять це двоє військових, вони сиділи за столом над картою, ведучи досить предметне обговорення", - повідомив він.

Оцінюючи ситуацію на полі бою, він звернув увагу на те, що вона залишається нерухомою.

"Ви знаєте, що на Сході є осередки жахливих боїв у Бахмуті та поблизу Кремінної, де і росіяни, і українці продовжують наступ. Але зараз фронтові лінії, загалом-то, статичні, і через них ведуться стрілецькі бої і артилерійські", - підкреслив американський військовий.

Він вважає, що найбільшим викликом є те, що росіяни вже встигли "окопатися" на захоплених територіях України.

"Вони створили оборону, траншеї та перешкоди. Це, в свою чергу, забезпечить досить відчутні труднощі для українських сил. Коли ти воюєш в армії, тобі набагато легше, коли ти стоїш на оборонних позиціях. Коли ви вкопалися, ви можете битися з фіксованої позиції, якщо порівняти з рухом назустріч. Тому перед українцями зараз постало завдання: боротися, наступаючи на ворога, що окопався", - додав Батлер.

Раніше Олексій Данілов заявив про те, що в 2023 році починається український наступальний етап війни в звільнення окупованих російськими військами земель.

Водночас, як зазначає Данілов, 2023 рік характеризуватиметься наступальною війною.

Також секретар РНБО сказав, що наступний - четвертий - етап війни стосуватиметься "справедливості і відплати".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частина територій буде повернута військовим шляхом, а частина – дипломатичним. Водночас Кулеба зазначив, що зараз занадто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

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