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Атака дронів на Київ 28 травня: загинув 41-річний чоловік, двоє поранених

Анна Ярославська
28 травня 2023, 11:04 оновлено 28 травня, 11:07
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Загиблий був родом з Чернігівської області, ще одна жінка і чоловік отримали поранення, вони госпіталізовані.
Атака дронів на Київ
Атака дронів на Київ призвела до руйнувань у місті / Колаж: Главред. Фото: facebook.com/UA.KyivPolice, dsns_telegram

У ніч на 28 травня російські окупанти атакували столицю України іранськими ударними дронами "Shahed-136/131". Внаслідок атаки загинув 41-річний чоловік. Ще двоє людей отримали поранення. Про це повідомили у Facebook Нацполіції Києва.

"Сьогодні вночі ворог ще раз атакував Київ. В результаті обстрілів загинув 41-річний уродженець Чернігівщини, ще одна жінка і чоловік отримали поранення, вони госпіталізовані", - йдеться у тповідомленні.

Пошкоджено житлові та нежитлові будівлі та понад шість автомобілів.

відео дня

Слідчо-оперативні групи та криміналісти поліції Києва продовжують працювати на місцях та документують наслідки чергового нападу Росії на місто.

  • Вночі 28 травня РФ атакувала Київ дронами
    Вночі 28 травня РФ атакувала Київ дронами Фото: facebook.com/UA.KyivPolice, dsns_telegram
  • Вночі 28 травня РФ атакувала Київ дронами
    Вночі 28 травня РФ атакувала Київ дронами Фото: facebook.com/UA.KyivPolice, dsns_telegram
  • Вночі 28 травня РФ атакувала Київ дронами
    Вночі 28 травня РФ атакувала Київ дронами Фото: facebook.com/UA.KyivPolice, dsns_telegram
  • Вночі 28 травня РФ атакувала Київ дронами
    Вночі 28 травня РФ атакувала Київ дронами Фото: facebook.com/UA.KyivPolice, dsns_telegram
  • Вночі 28 травня РФ атакувала Київ дронами
    Вночі 28 травня РФ атакувала Київ дронами Фото: facebook.com/UA.KyivPolice, dsns_telegram
  • Вночі 28 травня РФ атакувала Київ дронами
    Вночі 28 травня РФ атакувала Київ дронами Фото: facebook.com/UA.KyivPolice, dsns_telegram
  • Вночі 28 травня РФ атакувала Київ дронами
    Вночі 28 травня РФ атакувала Київ дронами Фото: facebook.com/UA.KyivPolice, dsns_telegram
  • Вночі 28 травня РФ атакувала Київ дронами
    Вночі 28 травня РФ атакувала Київ дронами Фото: facebook.com/UA.KyivPolice, dsns_telegram
  • Вночі 28 травня РФ атакувала Київ дронами
    Вночі 28 травня РФ атакувала Київ дронами Фото: facebook.com/UA.KyivPolice, dsns_telegram
  • Вночі 28 травня РФ атакувала Київ дронами
    Вночі 28 травня РФ атакувала Київ дронами Фото: facebook.com/UA.KyivPolice, dsns_telegram
  • Вночі 28 травня РФ атакувала Київ дронами
    Вночі 28 травня РФ атакувала Київ дронами Фото: facebook.com/UA.KyivPolice, dsns_telegram
  • Вночі 28 травня РФ атакувала Київ дронами
    Вночі 28 травня РФ атакувала Київ дронами Фото: facebook.com/UA.KyivPolice, dsns_telegram
  • Вночі 28 травня РФ атакувала Київ дронами
    Вночі 28 травня РФ атакувала Київ дронами Фото: facebook.com/UA.KyivPolice, dsns_telegram
  • Вночі 28 травня РФ атакувала Київ дронами
    Вночі 28 травня РФ атакувала Київ дронами Фото: facebook.com/UA.KyivPolice, dsns_telegram
  • Вночі 28 травня РФ атакувала Київ дронами
    Вночі 28 травня РФ атакувала Київ дронами Фото: facebook.com/UA.KyivPolice, dsns_telegram

Атака дронів 28 травня

У ніч на 28 травня в Києві гриміли вибухи - російські окупанти атакували столицю України дронами-камікадзе. Атака здійснювалася в кілька хвиль, а повітряна тривога тривала понад 5 годин.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що ворог атакував Україну з північного напрямку – Брянська область, і південного – Краснодарський край.

В цілому, зафіксовані пуски рекордної кількості дронів-камікадзе - всього їх було 54. В результаті успішної бойової роботи знищено 52 "шахеда".

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