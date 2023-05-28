Нічна атака дронів на Україну: сили ППО знищили 52 "шахеда" з 54

У ніч на 28 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну іранськими ударними дронами Shahed-136/131. Основний удар припав на Київ і область. Повітряна тривога звучала впродовж п'яти годин.
Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, ворог атакував Україну з північного напрямку - Брянська область, і південного – Краснодарський край.
В цілому, зафіксовані пуски рекордної кількості дронів-камікадзе - всього їх було 54.
"Чергову нічну атаку ворог направив на військові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури держави в центральних регіонах країни, зокрема, на Київщину. Тут, у зоні відповідальності повітряного командування "Центр", знищено більшість ударних дронів", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Зазначається, що внаслідок успішної бойової роботи були знищено 52 "шахеда".
У Києві всю ніч лунали вибухи
У ніч на 28 травня в Києві гриміли вибухи - російські окупанти атакували столицю України дронами-камікадзе.
Атака здійснювалася в кілька хвиль, а повітряна тривога тривала понад 5 годин.
В результаті падіння уламків є жертви і руйнування в різних районах Києва.
У Голосіївському районі:
- уламки впали на 7-поверхову нежитлову будівлю, одна людина загинула, одна - госпіталізована;
- загорівся дах одного з ТРЦ;
- виникла пожежа на території одного з будівництв;
- також було загоряння на території підприємства, загорілися склади готової продукції, руйнування на площі 1000 кв., є один потерпілий.
У Печерському районі загорівся дах будинку.
У Дарницькому районі в одному з магазинів вибито шибки та пошкоджено двері.
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