Нічна атака дронів на Україну: сили ППО знищили 52 "шахеда" з 54

Ворог атакував Україну з північного напрямку - Брянська область, і південного – Краснодарський край. Було випущено рекордну кількість дронів.

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Сили ППО України збили 52 дрони з 54 / Колаж: Главред, фото: t.me/kpszsu/2503

У ніч на 28 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну іранськими ударними дронами Shahed-136/131. Основний удар припав на Київ і область. Повітряна тривога звучала впродовж п'яти годин.

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, ворог атакував Україну з північного напрямку - Брянська область, і південного – Краснодарський край.

В цілому, зафіксовані пуски рекордної кількості дронів-камікадзе - всього їх було 54.

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"Чергову нічну атаку ворог направив на військові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури держави в центральних регіонах країни, зокрема, на Київщину. Тут, у зоні відповідальності повітряного командування "Центр", знищено більшість ударних дронів", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що внаслідок успішної бойової роботи були знищено 52 "шахеда".

Скільки дронів знищили сили ППО / t.me/kpszsu

У Києві всю ніч лунали вибухи

У ніч на 28 травня в Києві гриміли вибухи - російські окупанти атакували столицю України дронами-камікадзе.

Атака здійснювалася в кілька хвиль, а повітряна тривога тривала понад 5 годин.

В результаті падіння уламків є жертви і руйнування в різних районах Києва.

У Голосіївському районі:

уламки впали на 7-поверхову нежитлову будівлю, одна людина загинула, одна - госпіталізована;

загорівся дах одного з ТРЦ;

виникла пожежа на території одного з будівництв;

також було загоряння на території підприємства, загорілися склади готової продукції, руйнування на площі 1000 кв., є один потерпілий.

У Печерському районі загорівся дах будинку.

У Дарницькому районі в одному з магазинів вибито шибки та пошкоджено двері.

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