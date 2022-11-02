Атака безпілотника на ЧФ РФ була успішною: з'явилися перші фото наслідків вибуху в Севастополі

Вибухи в Севастополі прогриміли 29 жовтня / Фото УНІАН, Telegram

У Мережі з'явилися перші супутникові знімки з бухти в Севастополі, де 29 жовтня пролунали вибухи та пошкодили кораблі Чорноморського флоту Росії.

Фото, зроблені 1 листопада о 05:35 та 11:06 UTC, опублікував у Twitter спеціаліст Бенджамін Пітт.

На кадрах видно два фрегати класу "Адмірал Григорович", які зараз дислоковані в Чорному морі та пришвартовані в порту.

За словами експерта, пришвартований до берега бортом фрегат класу "Адмірал Григорович", має невелике пошкодження, що може свідчити, що атака безпілотника була успішною.

Фото twitter.com/COUPSURE

Фото twitter.com/COUPSURE

Вибухи в Севастополі 29 жовтня

У Севастопольській бухті сталася пожежа на військових кораблях РФ. Одним з тих кораблів, які вибухнули, виявився фрегат "Адмірал Макаров", розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він додав, що "Адмірал Макаров" є носієм крилатих ракет "Калібр". Саме з нього в липні були випущені ракети, які вдарили по Вінниці та вбили українців.

У свою чергу, в Страткомі ЗСУ заявили, що окупанти закрили головну Севастопольську переправу. Таке рішення вони ухвалили через атаку дронів.

У Міноборони РФ підтвердили вибухи в Севастополі, які призвели, за їхніми даними, до пошкоджень бойових кораблів окупантів. За даними МО РФ, в атаці було задіяно 9 безпілотників і сім автономних морських безпілотних апаратів.

Російські окупанти заявляють, що нібито незначно був пошкоджений лише морський тральщик "Іван Голубець".

Крім того, в безсилій злобі окупанти звинуватили в підготовці атаки та навчанні наших військовослужбовців британських фахівців.

РосЗМІ з посиланням на джерела в штабі Чорноморського флоту писали, що в строю в Севастополі залишається лише один корабель з серйозною ППО.

Повідомлялося також, що внаслідок вибухів в бухті Севастополя Чорноморський флот РФ міг понести серйозніші втрати, ніж про це говорили офіційно. Постраждати міг і флагман - фрегат проекту 11356Р Адмірал Макаров.

Інші новини: