Одночасний удар дронами з повітря і з моря: журналіст про потужні вибухи на базі ЧФ

У Севастополі прогриміли потужні вибухи / Telegram

Потужні вибухи на базі Чорноморського флоту РФ у захопленому Севастополі відбулися в результаті того, що вперше проведена масштабна атака надводними дронами і БПЛА, заявив журналіст Юрій Бутусов.

Він констатував, що типові засоби реагування і оборони морської бази, наявні у росіян, не впоралися з цією атакою. Своєю думкою журналіст поділився в ефірі Радіо НВ.

За його словами, один з кораблів, до яких підпливають надводні дрони і, ймовірно, уражають їх — це фрегат того проекту, до якого належить Адмірал Макаров, а крім нього були вражені ще як мінімум два десантні кораблі рашистів.

Співрозмовник звернув увагу на те, що дрони для повітряної та надводної атак були зроблені українськими фахівцями з високим рівнем інженерних знань.

"І, звичайно, координація, те, що було завдано одночасно удар дронами з повітря і з моря — це абсолютно безпрецедентне за своїм масштабом технічне завдання. Розуміючи те, що подібна операція була проведена вперше в світі, думаю, можна це розцінити як величезний технічний успіх", — додав Бутусов.

Вибухи в Севастополі

Нагадаємо, в Севастопольській бухті сталася пожежа на військових кораблях РФ. Одним з тих, які вибухнули, виявився фрегат "Адмірал Макаров", розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він додав, що Адмірал Макаров є носієм крилатих ракет "Калібр". Саме з нього в липні були випущені ракети, які вдарили по Вінниці і вбили українців.

У свою чергу в Страткомі заявили, що окупанти закрили головну Севастопольську переправу. Таке рішення вони прийняли через атаку дронів.

"Знову понапивалися і в повітря по своїх дронах валять", - йдеться в повідомленні.

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