Армія України трощить постачання військ РФ на півдні: в окупантів зламана логістика

Мости на Херсонщині під контролем ЗСУ - ОК Південь / Колаж Людмила Денісова, DVIDSHUB Flickr, соцмережі

Окупаційні війська Росії не можуть організувати забезпечення свого угруповання на півдні України. Всі мости знаходяться під контролем українських військ. Вантажі не добираються з лівого на правий берег, оскільки ЗСУ наносять по них удари. Про це заявила представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом вона розповіла про те, що у росіян фактично немає можливості забезпечувати свої війська. Мости під контролем українських сил, вантажі не доходять з одного берега на інший.

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За словами Гуменюк, сили оборони України очікують, поки росіяни заповнять вантаж, після чого б'ють по ворожому постачанню.

"Дійсно, спрацьовує вогневий контроль ЗСУ. Росіяни не можуть доставити ані продовольства, ані боєкомплекти, ані паливно-мастильні матеріали. Ми маємо хорошу витримку, щоб дочекатися повного завантаження, а потім вже точно спрацювати", - додала Наталія Гуменюк і підкреслила, що окупантів це злить, внаслідок чого вони зміцнюють поліцейський режим на захоплених територіях.

Ситуація в Херсонській області

Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що у угруповання військ Росії на правому березі Дніпра в Херсонській області, якій загрожує оточення, є тільки два варіанти подальших дій.

Або окупанти зважаться на "жест доброї волі", або спробують поплисти через Дніпро.

Аналітик Інституту вивчення війни Джордж Баррос припускає, що якщо армія України зможе оточити і осадити війська Росії в окупованому Херсоні, вона доведе свою здатність повторити такий же маневр на решті півдні та на сході.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що ЗСУ продовжують просування на Херсонщині.

Українські сили підходять до захопленого Херсону з різних сторін. Російські окупаційні війська можуть опинитися в оточенні.

Дивіться відео ТСН - що відбувається на Херсонщині

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