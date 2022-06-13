ЗСУ можуть завдавати ударів по території РФ, але Зеленський повинен ухвалити рішення – Жданов

ЗСУ наразі не можуть звільнити Харківську область, тому що не вистачає зброї, сказав Олег Жданов.
Сили оборони України наразі не можуть звільнити Харківську область, оскільки військам не вистачає зброї. Регіон обстрілюється з Бєлгородської області, і тут президент Володимир Зеленський повинен ухвалити політичне рішення щодо того, чи завдаватимуть ЗСУ ударів по території РФ. Таке рішення було б виправданим, оскільки той же Харків обстрілюється з Росії. Інакше українська держава може перетворитися на Ізраїль, де постійно йде війна. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.
У інтерв'ю Дмитру Гордону він розповів про те, що українські війська наразі не можуть звільнити Харківську область від російських окупантів. На даний момент не вистачає зброї, щоб забезпечити вогневу перевагу.
читайте такожЛенд-ліз вже на підході: за тиждень-другий Україна отримає зброю, яка потрібна ЗСУ – ЖдановКрім того, потрібно розуміти, чи ухвалить Зеленський рішення щодо можливості ЗСУ наносити удари по території Росії. Таке рішення було б виправданим, оскільки Харків обстрілюється з території країни-агресора. Якщо питання не вирішиться, Україна може перетворитися на Ізраїль, де йдуть постійні бойові дії.
"Наразі ні, тому що не вистачає озброєння, щоб мати вогневу перевагу над противником. І ще один нюанс - там вступає в силу політичне рішення нашого президента, чи ухвалить він його і чи будемо ми наносити удари по території Російської Федерації. Тому що обстріли Харкова ж йдуть з території Росії. Я б наносив. Це, в принципі, виправдано. На всю глибину досяжності зброї треба наносити. Інакше ми перетворимося на Ізраїль, де перманентна війна йде постійно", - пояснив Жданов.
За його словами, тут також слід враховувати і правові моменти. Україна веде війну в умовах воєнного стану, і щоб затвердити питання застосування зброї довелося ухвалити потрібний закон. Однак Київ не оголошував стан війни. Росія й зовсім воює за "мирного часу".
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Якби війну було оголошено, питань нанесення ударів по території Росії не було.
"Тут, правда, є юридичний нюанс. Справа у тому, що ми воюємо в умовах воєнного стану. Нам, щоб виправдати застосування Збройних сил, довелося ухвалити додатковий закон, що дозволяє застосовувати збройні сили в умовах воєнного стану. Ми не оголошували стану війни. РФ взагалі воює в умовах "мирного часу". Якби була оголошена війна, ми б наносили удари, взагалі ні про що не замислюючись, тому що це входить в рамки ведення війни — знищення противника на всю глибину досяжності озброєнь", - підкреслив Олег Жданов.
Війна Росії проти України
Президент Володимир Зеленський раніше зробив заяву, згідно з якою Збройні сили України не можуть перейти до контрнаступальної операції. Українським військам не вистачає зброї. У окупантів РФ перевага у військовій техніці, а Україна прагне зберегти життя своїх військових.
Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що ЗСУ для контрнаступу потрібно багато озброєнь. Йдеться про сотні одиниць ракетних систем, артилерії, бойових літаки, танки і тисячі безпілотних літальних апаратів. При цьому потрібно сформувати 6 нових бригад чисельністю 25 тисяч осіб.
Глава МЗС Дмитро Кулеба сказав, що в України є проблеми зі зброєю. Росія володіє тотальною перевагою в артилерії на Донбасі. Захід повинен посилити постачання озброєнь, інакше ЗСУ зіткнуться зі складнощами у відбитті російського наступу, не кажучи вже про перехід до контрнаступальної військової операції.
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