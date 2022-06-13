ЗСУ можуть завдавати ударів по території РФ, але Зеленський повинен ухвалити рішення – Жданов

Україні треба наносити удари по території Росії, інакше державі загрожує перманентна війна - Жданов / Колаж Посольство США в Україні, Офіс президента

Сили оборони України наразі не можуть звільнити Харківську область, оскільки військам не вистачає зброї. Регіон обстрілюється з Бєлгородської області, і тут президент Володимир Зеленський повинен ухвалити політичне рішення щодо того, чи завдаватимуть ЗСУ ударів по території РФ. Таке рішення було б виправданим, оскільки той же Харків обстрілюється з Росії. Інакше українська держава може перетворитися на Ізраїль, де постійно йде війна. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

У інтерв'ю Дмитру Гордону він розповів про те, що українські війська наразі не можуть звільнити Харківську область від російських окупантів. На даний момент не вистачає зброї, щоб забезпечити вогневу перевагу.

читайте такожЛенд-ліз вже на підході: за тиждень-другий Україна отримає зброю, яка потрібна ЗСУ – ЖдановКрім того, потрібно розуміти, чи ухвалить Зеленський рішення щодо можливості ЗСУ наносити удари по території Росії. Таке рішення було б виправданим, оскільки Харків обстрілюється з території країни-агресора. Якщо питання не вирішиться, Україна може перетворитися на Ізраїль, де йдуть постійні бойові дії.

"Наразі ні, тому що не вистачає озброєння, щоб мати вогневу перевагу над противником. І ще один нюанс - там вступає в силу політичне рішення нашого президента, чи ухвалить він його і чи будемо ми наносити удари по території Російської Федерації. Тому що обстріли Харкова ж йдуть з території Росії. Я б наносив. Це, в принципі, виправдано. На всю глибину досяжності зброї треба наносити. Інакше ми перетворимося на Ізраїль, де перманентна війна йде постійно", - пояснив Жданов.

За його словами, тут також слід враховувати і правові моменти. Україна веде війну в умовах воєнного стану, і щоб затвердити питання застосування зброї довелося ухвалити потрібний закон. Однак Київ не оголошував стан війни. Росія й зовсім воює за "мирного часу".

Дивіться відео Главред - Жданов розповів, скільки у Росії залишилося ракет

Якби війну було оголошено, питань нанесення ударів по території Росії не було.

"Тут, правда, є юридичний нюанс. Справа у тому, що ми воюємо в умовах воєнного стану. Нам, щоб виправдати застосування Збройних сил, довелося ухвалити додатковий закон, що дозволяє застосовувати збройні сили в умовах воєнного стану. Ми не оголошували стану війни. РФ взагалі воює в умовах "мирного часу". Якби була оголошена війна, ми б наносили удари, взагалі ні про що не замислюючись, тому що це входить в рамки ведення війни — знищення противника на всю глибину досяжності озброєнь", - підкреслив Олег Жданов.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський раніше зробив заяву, згідно з якою Збройні сили України не можуть перейти до контрнаступальної операції. Українським військам не вистачає зброї. У окупантів РФ перевага у військовій техніці, а Україна прагне зберегти життя своїх військових.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що ЗСУ для контрнаступу потрібно багато озброєнь. Йдеться про сотні одиниць ракетних систем, артилерії, бойових літаки, танки і тисячі безпілотних літальних апаратів. При цьому потрібно сформувати 6 нових бригад чисельністю 25 тисяч осіб.

Глава МЗС Дмитро Кулеба сказав, що в України є проблеми зі зброєю. Росія володіє тотальною перевагою в артилерії на Донбасі. Захід повинен посилити постачання озброєнь, інакше ЗСУ зіткнуться зі складнощами у відбитті російського наступу, не кажучи вже про перехід до контрнаступальної військової операції.

Главред рекомендує: