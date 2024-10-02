Армія РФ хоче оточити українське угруповання на одному із напрямків – генерал-лейтенант

Окупанти розвивають свій успіх на тих напрямках, де бачать, що можуть бути успішними, зазначив Наєв.

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Армія РФ хоче оточити українське угруповання на одному із напрямків/ колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, міноборони РФ

Російські окупанти наступають на усіх напрямках на сході України. Загарбники хочуть оточити українське угруповання на Кураховському напрямку. Про це розповів колишній командувач Сил оборони та Герой України генерал-лейтенант Сергій Наєв, повідомляє Еспресо.

Він зазначив, що окупанти розвивають свій успіх на тих напрямках, де бачать, що можуть бути успішними. Зокрема, вони зараз проводять наступальні дії на Куп'янському напрямку, підходячи такими собі кліщами до водної перешкоди.

"Також, є їхні наміри оточити наше угруповання на Кураховському напрямку, з напрямку Гірника опуститися і закрити кільце оточення. Ну і відповідно, ситуація в районі Вугледару. Ще раз наголошую: ворог, постійно атакуючи, проводячи розвідку боєм, з'ясовує, де можна мати успіх, де може бути їхнє наступальне просування, і от він такою тактикою проводить такі дії", – сказав Наєв. відео дня

Наєв зазначив, що зараз фіксуються загрозливі дії російських окупантів на Курахівському, Вугледарському і Куп'янському напрямках.

"Осередково, не скрізь, застосовуються і невеличкі танкові колони, і піхота, все це відбувається, ворог зараз має загрозу на Курахівському напрямку, на Вугледарському напрямку, є загрозливі його дії на Куп'янському напрямку. Для того, щоб зупинити ворога, необхідно, ще раз підкреслюю, бити ворога, зменшуючи його наступальний потенціал", – додав генерал-лейтенант.

Де знаходиться Курахове Місто Курахове розташоване за 18 кілометрів від зруйнованої росіянами Мар'їнки. Російська армія обстрілює громаду майже щодня. Попри щоденну і обов'язкову евакуацію в Курахівській громаді станом на липень 2023 року проживало 18 тисяч людей.

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Раніше повідомлялося, що більша частина підрозділів ЗСУ змогла вийти з Вугледару. Українські військові змогли уникнути оточення.

Також з’явилися нові деталі розгрому росіян у Вовчанську. Стало відомо, що контратака закінчилась катастрофою для росіян. Для контратаки російські окупанти застосували понад 100 військових та кілька десятків одиниць бронетехніки, зазначає аналітик.

Нагадаємо, військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов зазначив, що ЗСУ тримають оборону Вугледару, стратегічна перемога ворога неможлива. За його словами, окупанти зайняли ті частини міста, які повністю розбомблені КАБами, однак ЗСУ все ще тримають контроль над окремими ділянками.

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