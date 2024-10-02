ЗСУ тримають оборону Вугледару, стратегічна перемога ворога неможлива - Сазонов

Окупанти зайняли ті частини міста, які повністю розбомблені КАБами, однак ЗСУ все ще тримають контроль над окремими ділянками.

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Захоплення зруйнованого міста не дасть ворогу переваг для продовження наступу / Колаж: Главред, фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців, скрін з DeepState

Ввечері 1 жовтня аналітики DeepState повідомили про нібито окупацію Вугледару, що на Донеччині. Офіційні джерела не підтверджували цю інформацію, а військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов поділився деталями, що насправді відбувається у місті.

Він написав у Telegram, що більша частина міста, яка знищена авіабомбами РФ й справді під контролем армії країни-агресора Росії. Однак є ділянки, де 72 бригада продовжує тримати оборону.

"Є інформація, що таки основна частина Сил Оборони України вийшла чи виходить. Титани з 72-ої тримають", - додав він. відео дня

Сазонов наголошує, що наразі причин "чіплятися" за місто вже немає, адже Вугледар втратив своє стратегічне значення. Руїни міста не дадуть ворожим військам жодних переваг для наступу на Курахове. Тому захід окупантів у місто не можна рахувати їхньою перемогою.

Хто такий Кирило Сазонов? Кирило Сазонов — дуже відомий блогер та політичний експерт, якого аналітики визнають як одного з найбільш цитованих політологів України. Він народився, жив і працював журналістом у Донецьку, доки у 2014 році ра**исти не захопили місто. Широкомасштабне вторгнення Росії в Україну він зустрів у Бучі, після чого евакуював дружину і дітей, а сам вступив до лав Збройних Сил України та нині захищає державу в найгарячіших ділянках фронту, пише АрміяInform.

Захід ворога у Вугледар - що відомо

Нагадаємо, що про складну ситуацію у Вугледарі стало відомо ще вдень 1 довтня. Тоді, за інформацією очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, бойові дії вже тривали у межах міста, а ворог знаходився майже в центрі Вугледара.

Вугледар / Інфографіка: Главред

Згодом аналітики ISW повідомили, що армія РФ, імовірно, захопила Вугледар. При цьому більша частина українських підрозділів, які тримали там оборону, змогли покинути місто і не потрапити в російське оточення.

Раніше військовий експерт Роман Світан заявив, що окупанти ввійшли до міста із заходу і півдня. Однак, якщо ЗСУ вчасно отримають достатню кількість боєприпасів, місто буде складно, але можливо втримати.

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