Україна розуміє, до чого можуть призвести льотні навчання Росії та Білорусі, і тому готується до можливого відбиття атак, каже експерт Олег Катков.

Військовий експерт спрогнозував, чого очікувати від авіаційних навчань Росії та Білорусі / https://ua.depositphotos.com і скріншот з відео

Україна розуміє, до чого можуть призвести спільні авіаційні навчання Росії та Білорусі. І тому генерали ЗСУ готуються до можливого відбиття атак з того боку. Про це в коментарі 24 каналу розповів військовий експерт і головний редактор спеціалізованого видання Defense Express Олег Катков.

За його словами, наявність потужного авіаційного угруповання в Білорусі в Генштабі вважали тригером до російського наступу.

"Станом на лютий минулого року в Білорусі росіяни розгорнули до сотні вертольотів, кілька десятків одиниць фронтової авіації: винищувачів, штурмовиків, бомбардувальників. Саме така потужна авіаційна угруповання вважалася в Генштабі тригером "Чи є загроза наступу з території Білорусі чи ні", – сказав фахівець.

А ось у грудні 2022 року, нагадує ковзанок, такого авіаційного угруповання росіяни не розгортали. Чому, по всій видимості, українські генерали низько розцінюють варіант з наступом окупантів з боку Білорусі.

Можлива атака з боку Білорусі

Раніше повідомлялося, що Росія і Білорусь з 16 січня по 1 лютого проводитимуть на території РБ спільні льотно-тактичні навчання. Як розповів боєць тероборони, військовий аналітик Андрій Коваленко в інтерв'ю Главреду, якщо в цей період часу з білоруського повітряного простору по Україні запускатимуть ракети, це означатиме, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко здався під тиском російського диктатора Володимира Путіна.

Крім того, за словами командувача угрупованням сил засобів оборони Києва, генерала-лейтенанта Олександра Павлюка, сили оборони України проводять підготовку до можливого повторного військового вторгнення окупантів Росія з території Білорусі. Київська область підготувалася потужно. Навколо самого Києва побудовані рубежі протяжністю близько 1 000 км. Якщо ворог піде в атаку, його зупинять ще на кордоні.

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