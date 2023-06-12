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Арестович заінтригував прогнозом після взяття ЗСУ Старомлинівки

Анна Ярославська
12 червня 2023, 11:14 оновлено 12 червня, 11:23
1992
Купірувати прорив ЗСУ від Великої Новосілки у вельми для себе несприятливих умовах окупанти не встигають.
Олексій Арестович, ВСУ
Олексій Арестович оцінив ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: 43 ОАБр імені гетьмана Тараса Трясила, УНІАН, deepstatemap

Колишній радник Офісу президента, військовий експерт Олексій Арестович проаналізував ситуацію на фронті й заявив, що "далі на нас чекає цікавий розвиток подій". І головне питання полягає в тому, куди рушать наші війська після взяття Старомлинівки Донецької області.

У своєму Telgram-каналі Арестович написав, що, за повідомленнями російських пабліків, за Старомлинівку (розташована південніше Великої Новосілки) вже йдуть бої.

"Після її взяття наші війська вперше потрапляють не на оперативний ще, але вже простір. Там, південніше на кілька кілометрів - ще одна лінія оборони путінських військ, але вона слабка. Це дивовижний результат (всього чотири доби) для даних конкретних умов. Далі для наших військ існує кілька можливих варіантів, задум нашого командування добре видно на карті, але ясна річ, ми про нього говорити не будемо", - зазначив Арестович.

Старомлинівка на карті
Старомлинівка на карті / Фото : t.me/O_Arestovich_official

За словами експерта, у російських окупантів варіантів не так багато - "спішно організовані контратаки на наші війська".

"Але проблема спішно організованих контратак в тому, що їм дуже важко стати успішними, а силам, які в них беруть участь, - закріпитися на відбитій (якщо вийде відбити) території. Саме тому путіноїди підривають дамби вже на стику Запорізької та Донецької - це означає лише одне - відхід. Контратаки, якщо і намітяться, що пізніше і трошки в іншому місці", - сказав ексрадник глави ОП.

Арестович додав, що купірувати прорив від Великої Новосілки в вельми для себе несприятливих умовах окупанти не встигають.

"Не встигають перекидати резерви, та й вводити резерви в бій там складно - немає там підготовлених для цього рубежів. Копали вони, копали - дев'ять місяців, але кінь на чотирьох ногах та й то спотикається. За чотири дні. Нагадую, що наші основні сили в бій ще не вступали. Далі на нас чекає цікавий розвиток подій в цьому районі бойових дій, головне питання - це куди рушать наші війська після взяття Старомлинівки? Я бачу куди, але нехай спочатку рушать", - резюмував військовий експерт.

ЗСУ 11 червня звільнили низку населених пунктів

Українські військові звільнили село Нескучне на Донеччині. Над населеним пунктом вже розвивається український прапор.

Село звільнили бійці з 7-го окремого батальйону "Арей" 129-ї бригади ТрО, 3-го окремого батальйону "Волинь" та інших підрозділів.

Командир 7-го окремого батальйону УДА "Арей" з позивним "Македонець" розповів, що штурм населеного пункту Нескучне в Донецькій області не був легким. Адже кількість окупантів була більшою, до того ж ворог мав тактичну перевагу, бо перебував в обороні.

Крім того, українські військові звільнили село Благодатне на Донеччині. В ході операції бійці ЗСУ взяли окупантів в оточення. Про це заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

Село Благодатне розміщене на межі Донецької та Запорізької областей, нижче смт Велика Новосілка. Звільнити Благодатне вдалося військовим з 68 окремої бригади імені Олекси Довбуша. У першій штурмовій групі, що просувалася в бік сільського клубу, був перший заступник командира бригади.

Також у Міноборони заявили, що ЗСУ деокупували Макарівку Донецької області. Про це 11 червня повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

12 червня стало відомо, що Збройні Сили України звільнили від російських окупантів населений пункт Сторожове у Великоновосілківському районі Донецької області.

У звільненні сторожового на Донеччині брали участь бійці 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського.

Дивіться відео про звільнення Сторожового:

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