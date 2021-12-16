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Арестович пояснив, як визнання наявності військ РФ на Донбасі зіграє на руку Україні

16 грудня 2021, 16:23

Радник глави ОП подякував російському судді.

Арестович
Олексій Арестович відреагував на дані російського суду про війська РФ на Донбасі / УНІАН

Дані з рішення російського суду про присутність на Донбасі військ РФ є потужним прецедентом і допоможуть переглянути статус конфлікту на сході України.

Таку думку озвучив радник глави офісу президента Олексій Арестович на своїй сторінці в Facebook Facebook.

"Якщо серйозно, то рішення російського суду - це найпотужніший юридичний прецедент, який може (і стане) основою перегляду всього статусу збройного конфлікту на сході України", – написав Арестович.

Також він нагадав, що "українська позиція завжди полягала в тому, що ми маємо міжнародний військовий конфлікт з Російською Федерацією, російська - в тому, що на сході України - внутрішній громадянський конфлікт".

читайте такожБайден пообіцяв відправити війська на східний фланг НАТО у разі нападу Росії на Україну"Міжнародні інстанції переважно схилялися до нашого варіанту, але були нюанси. Тепер для міжнародного кримінального права створено прецедент. Спасибі, суддя Шолохов!",- підсумував Арестович.

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Війська РФ перебувають на Донбасі - це визнав суд

У рішенні у кримінальній справі (№1-82/2021) Кіровського районного суду Ростова-на-Дону від 10 листопада 2021 року, яке опубліковано на офіційному сайті судової інстанції за підписом судді Леонарда Шолохова йдеться про те, що військові частини РФ перебувають на Донбасі на "бойовому чергуванні".

Тим часом прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував це рішення.

"Напевно, мова йде про помилку тих, хто писав цей текст (вироку суду). Тому що це неможливо, ніяких Збройних сил РФ на території самопроголошених республік не було і немає", — підкреслив Пєсков.

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Автор: Сергій Кущ
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