"Апетити ростуть": Зеленський пояснив, чого хоче Путін

Зеленський розповів, чого хоче Путін / колаж фото ОП, Reuters

Президент України Володимир Зеленський вважає, що президента країни-агресора може зупинити лише рішучий опір. При цьому "апетити Путіна ростуть".

Про це глава держави сказав в інтерв'ю американському телеканалу FoxNews.

На запитання, що Путін хоче отримати у війні з Україною, Зеленський відповів: "Путін хоче того, що йому дасть Захід".

"Чим більше ви їм дасте, тим більше у них зростає апетит", - сказав Зеленський.

За його словами, Путін продовжить свою агресію в Європі за межами України і отримає те, що хоче, якщо його не зупинять зараз.

"Всі повинні знати: якщо нас затиснуть в кут, українські військові будуть відповідати на повну силу", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю президент України Володимир Зеленський заявив, що у війні з Росією для нашої країни прийнятний лише один результат - перемога. При цьому Київ не піде заради миру на територіальні поступки агресору.

Як повідомляв Главред, директор Інституту дослідження російської агресії Юрій Шуліпа вважає, що якщо президент країни-агресора Володимир Путін зрозуміє, що він остаточно програв війну в Україні, то він може напасти на країни Балтії. За словами експерта, своїм героїчним опором Україна зараз рятує від окупації Молдову.

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