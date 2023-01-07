Митрополит ПЦУ Епіфаній вперше провів різдвяну літургію в головному храмі Києво-Печерської Лаври

Православна церква України 7 січня вперше звершила богослужіння на Різдво Христове в Успенському соборі Лаври, який повернули державі.

Різдвяне богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври / Колаж YouTube-трансляція Суспільне

Православна церква України вперше провела богослужіння на Різдво в Успенському соборі, який вважається головним храмом Києво-Печерської Лаври. Десятиліттями храмом керувала Українська православна церква Московського патріархату. Різдвяну літургію очолив митрополит ПЦУ Епіфаній.

Як повідомляє УНІАН, о 9 ранку в Успенському соборі предстоятель Православної церкви України 7 січня звершив історичне богослужіння з нагоди Різдва Христового. Напередодні ПЦУ дали дозвіл на оренду від заповідника, який перебуває у власності держави.

Раніше богослужіння в Різдво в Успенському соборі проводила тільки УПЦ Московського патріархату.

Митрополит Епіфіній / Скріншот YouTube

"Сердечно вітаємо зі святом Різдва Христового - з подією вічної радості, цінність якої не зменшилася навіть за більш ніж дві тисячі років, і яка не згасне, поки буде цей мир. Як Віфлеємська зірка висвітлила темне нічне небо і вказала шлях мудрецям, так Сам Ісус Христос є тим світлом, який у всякій темряві світить, і жодна темрява перемогти не може. Знайдемо ж це світло в своїх серцях, не дамо зневірі, злу або нелюдям його загасити. З'єднавшись в єдиній молитві мільйонами гарячих сердець, прославляємо новонародженого спасителя рідною мовою, в рідних святинях, єдиним, непереможним, вільним народом. І ніяка темрява нам не страшна - тому що з нами Бог", - йдеться у привітанні ПЦУ.

Богослужіння ПЦУ на Різдво в Києво-Печерській Лаврі

Успенський і Трапезний собор Лаври повернули державі

Українська Православна Церква (МП) орендувала у держави два головних храми Києво-Печерської Лаври - Успенський і Трапезний собор. Термін оренди завершився 31 грудня 2022 року.

1 січня 2023 року УПЦ (МП) не пустили на територію соборів.

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло (Лебідь) виступив зі зверненням до президента Володимира Зеленського і закликав державу не забирати в УПЦ (МП) право на користування храмами в Лаврі.

Втім, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав, що міністерство не рекомендуватиме Національному заповіднику Києво-Печерська Лавра продовжувати угоду з УПЦ (МП).

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