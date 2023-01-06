ПЦУ проведе богослужіння в Лаврі: релігієзнавець попередила про підготовку провокацій УПЦ МП

Ченці Києво-Печерської Лаври можуть спробувати протистояти різдвяній службі ПЦУ, не виключає Людмила Пилипович.

ПЦУ проведе богослужіння у Києво-Печерській Лаврі / Фото УНІАН

Національний заповідник "Києво-Печерська Лавра" дозволив Православній церкві України (ПЦУ) провести богослужіння з нагоди Різдва Христового (7 січня) в Успенському соборі.

"У другій половині дня 5 січня 2023 року надійшло звернення від управління Київської Митрополії ПЦУ про проведення богослужінь в Успенському соборі 7 січня 2023 року. Розглянувши звернення та враховуючи дозвіл Міністерства культури та інформаційної політики, заповідником було надано дозвіл на проведення богослужінь 7 січня 2023 року в Успенському соборі та укладено відповідну угоду", — говориться у повідомленні прес-служби заповідника.

УПЦ МП може готувати провокації

Релігієзнавець Людмила Філіпович в інтерв'ю Радіо NV висловила думку, що ченці Києво-Печерської Лаври можуть спробувати протистояти різдвяній службі Православної церкви України в Успенському соборі Лаври.

Вона нагадала, що УПЦ МП "ніколи не відрізнялися високим рівнем правосвідомості" і припустила, що її прихильники "будуть відстоювати, як вони вважають, свої потоптані права".

"А небезпека опору є, тому що на території Лаври 220 ченців. Уявіть собі, я не знаю, у військових вимірах це батальйон, два батальйони або скільки їх, там є, ясно, що можуть по всякому протистояти. Вони не заборонять, але заважатимуть проведенню цього дійства. Багато що залежатиме від кількості тих людей, які прийдуть на це богослужіння, віруючих ПЦУ чи симпатиків цієї церкви, бо наше суспільство не суцільно релігійне. ... Не хотілося б, щоб таке світле свято, як Різдво Христове, було затьмарене подіями протистояння, доведення правоти або неправоти один одного за допомогою зброї або криків, штовханини", — додала Пилипович.

Раніше Рада національної безпеки і оборони доручила Кабінету Міністрів запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української Православної церкви Московського Патріархату в Україні, а також ініціював перевірку законності перебування УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі.

2 грудня заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків УПЦ ПЦУ Євстратій Зоря заявив, що Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України.

Раніше Служба безпеки України під час обшуків у Києво-Печерській Лаврі та інших приміщеннях Української Православної церкви знайшла мільйони готівки, проросійську літературу і сумнівних громадян РФ. У прес-службі СБУ 15 листопада заявили, що за фактом прославлення в Лаврі "русского міра" порушено кримінальне провадження.

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