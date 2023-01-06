"Свавілля і захоплення": в УПЦ МП завили через плани богослужінь ПЦУ в Лаврі

В УПЦ МП заявили про нібито порушення фундаментальних прав і свобод віруючих громадян України.

УПЦ МП закривають доступ до Лаври / УНІАН

В УПЦ Московського патріархату заявили про те, що переривання договору оренди Успенського собору і Трапезного храму Лаврського заповідника нібито є протиправним.

Як підкреслили в УПЦ МП, відповідно до п.5 Постанови КМУ від 27 травня 2022 р. № 634 "Про особливості оренди державного та комунального майна в період воєнного стану", договори оренди державного та комунального майна, строк дії яких закінчується в період воєнного стану, вважаються продовженими на період дії воєнного стану та протягом 4 місяців з дати припинення або скасування воєнного стану.

У московській церкві також запевняють, що про небажання продовжувати оренду заповідник повинен був повідомити їм за 30 днів до дати закінчення договорів, але нібито не зробив цього.

При цьому в УПЦ МП впевнені, що зараз "дії керівництва заповідника безпосередньо порушують фундаментальні права і свободи віруючих громадян України".

Крім того, московські церковники закликали адміністрацію Лаврського заповідника не допускати на територію святині предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія, який має намір провести богослужіння в приміщенні Успенського собору 7 січня.

"Керівництво Національного заповідника офіційно роз'яснило, що йому невідомі правові підстави для цього. Відповідно, очікується, що адміністрацією будуть вжиті необхідні заходи для недопущення свавілля з боку ПЦУ на охоронній музейній території. В іншому випадку саме ж керівництво буде нести кримінальну відповідальність за можливі збитки, пов'язані з використанням... архітектурної пам'ятки ХІІ - го століття, якою є Успенський собор Лаври", - додали попи з УПЦ МП.

Раніше Рада національної безпеки і оборони доручила Кабінету Міністрів запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української Православної церкви Московського Патріархату в Україні, а також ініціював перевірку законності перебування УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі.

2 грудня заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків УПЦ ПЦУ Євстратій Зоря заявив, що Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України.

Раніше Служба безпеки України під час обшуків у Києво-Печерській Лаврі та інших приміщеннях Української Православної церкви знайшла мільйони готівки, проросійську літературу і сумнівних громадян РФ. У прес-службі СБУ 15 листопада заявили, що за фактом прославлення в Лаврі "русского міра" порушено кримінальне провадження.

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