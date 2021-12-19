Аналітик назвав курс долара до кінця року

Найближчим часом курс буде на рівні 27,2-27,3 гривень за долар.
Наступного тижня курс долара досягне позначки 27,5 гривень, через те, що в кінці року ринок насичується валютою, повідомляє аналітик міжнародної фінансової компанії "Альпарі" Олег Алексєєв.
Як пише "РБК-Україна", до зміщення долара до його максимального осіннього піку - 27,4 гривень може призвести поява енергоімпортерів на ринку.
"З наступного тижня ринок буде впевнено йти до позначки 27,5 гривень за долар. Такі котирування будуть пов'язані з тим, що виплачуються зарплати перед Новим роком, і швидше за все люди почнуть міняти долар на гривню, оскільки свята вже не за горами, та й ринок в свою чергу буде насичуватися валютою", - заявив Алексєєв.
Також Алексєєв впевнений, що найближчим часом курс, швидше за все, буде коливатися в діапазоні 27,2-27,3 гривень за долар.
Нагадаємо, Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 20 грудня.
Таким чином Долар встановлений на рівні 27,25 грн/дол., тобто гривня ослабла на 6 копійок порівняно з попереднім показником.
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