УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Знак мужності: президент Чехії подарував Зеленському легендарний пістолет

Юлія Куришко
5 травня 2023, 18:42 оновлено 5 травня, 19:01
47
Петр Павел подарував українському президенту пістолет із Орденом Білого Лева.
Знак мужності: президент Чехії подарував Зеленському легендарний пістолет
Чеський президент подарував Зеленському зброю / колаж: Главред, фото: twitter.com/prezidentpavel

Президент Чехії Петр Павел, під час поїздки в Україну, подарував українському колезі Володимиру Зеленському пістолет CZ 75 з Орденом Білого Лева.

Павел заявив, що російська окупаційна армія сильно вдарила по українцях на початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

"Від самого початку їм допомагає в бою і чеська зброя. На знак поваги до їхнього героїзму я подарував Володимиру Зеленському легендарний CZ 75, серійний номер 22. Знак Ордена Білого Лева закарбовує мужність, з якою він стоїть на чолі свого народу", - про це чеський президент повідомив у себе на сторінці в Twitter.

відео дня

CZ 75 – це самозарядний пістолет, який був розроблений у Чехословаччині 1975 року. Зброя була розроблена на конструктивній основі моделі "Браунінг" зразка 1935 року. Пістолет набув широкого поширення в усьому світі.

Знак мужності: президент Чехії подарував Зеленському легендарний пістолет
Подарунок Зеленського - легендарний пістолет CZ 75/ фото: twitter.com/prezidentpavel

Підтримка Чехії

Нагадаємо, Чехія допомагала Україні з поставками озброєнь щосили, але зараз залишилося вже небагато варіантів для нової допомоги. Президент Чехії зазначив, що вони передали все, що могли.

Чехія та союзники готують нову допомогу Україні. Петр Павел підкреслив, що збільшить постачання боєприпасів і буде співпрацювати із союзниками, щоб вдалося налагодити постачання шляхом інших джерел.

Президент Чехії Петр Павел закликав посилити допомогу Києву, щоб забезпечити перемогу над країною-агресором Росією. Після перемоги у війні, на думку чеського лідера, Україна повинна стати членом НАТО.

Більше цікавих новин:

війна в Україні Володимир Зеленський Чехія Петр Павел
Реклама

Головне за день

Рада ЄС виділили 1 мільярд євро на закупівлю боєприпасів Україні

Рада ЄС виділили 1 мільярд євро на закупівлю боєприпасів Україні

19:16 Україна
Труханов найближчими годинами вийде із СІЗО: за мера Одеси внесли заставу у 13 млн гривень

Труханов найближчими годинами вийде із СІЗО: за мера Одеси внесли заставу у 13 млн гривень

19:10 Україна
Ефективність HIMARS різко знизилась: окупанти навчилися боротися з ракетами - CNN

Ефективність HIMARS різко знизилась: окупанти навчилися боротися з ракетами - CNN

18:27 Україна
Всі головні новини

Останні новини

19:26

Контурний боб - приголомшлива стрижка 2023, що може стати родзинкою кожної жінки влітку

19:22

Чому в СРСР фанатіли від кришталю: на ньому можна озолотитися і сьогодні

19:20

Що стоїть за погрозами Пригожина Шойгу та ГерасимовуПогляд

19:16

Рада ЄС виділили 1 мільярд євро на закупівлю боєприпасів УкраїніВідео

19:10

Труханов найближчими годинами вийде із СІЗО: за мера Одеси внесли заставу у 13 млн гривень

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

18:55

Макарони були скрізь: жінка знайшла в лісі 200 кг готової страви

18:49

"Найгірша з можливих втрат": у важких боях під Бахмутом загинув відомий експерт з енергетикиВідео

18:42

Знак мужності: президент Чехії подарував Зеленському легендарний пістолет

18:27

Ефективність HIMARS різко знизилась: окупанти навчилися боротися з ракетами - CNNВідео

Реклама
17:50

"У списку на обмін з січня": Росія цинічно не відпускає з полону журналіста УНІАН

17:36

"Оточення Путіна готує його до сакральної жертви": Жданов розповів про наближення хаосу в РФВідео

17:28

Журналіст Дмитро Хилюк - заручник російського терористичного режиму - Ганницький

17:19

Вибухова головоломка по картинці: знайти зайве число за 15 секунд майже неможливо

16:53

Тодоренко показала свій целюліт біля пальми

16:51

Ледве ходить, насилу переодягається: путініст Газманов почав заздрити КіркоровуВідео

16:42

Потужно "насипали" окупантам під Бахмутом: Маляр розповіла про активні штурмові дії ЗСУВідео

16:29

Берлін остерігається прапорів України та Росії: 8 та 9 травня триватиме заборона

16:21

"Алла, як завжди, на висоті": Вайкуле пояснила, навіщо Пугачова терміново повернулася до МосквиВідео

16:10

"Тварюка, мерзота": Соловйов жорстко обізвав Пугачову після її повернення в Москву

16:03

"Це вже було паліативне лікування": чоловік Руслани Писанки розповів про останні дні акторкиВідео

Реклама
16:00

Росія взяла журналіста Хилюка в заручники і вперто не віддає його з незрозумілих причин - ГанницькийЕксклюзив

15:58

Як різати м'ясо на шашлик – вздовж чи поперек волокон: цю помилку роблять навіть досвідчені кухарі

15:52

"Може прилетіти": американці дали зрозуміти Путіну, що знають, де знаходяться бункери - ЖдановВідео

15:51

Імунітет клану Путіна руйнується, Росія втрачає контроль над регіонами - ПодолякВідео

15:37

Чим підстригти траву в домашніх умовах: 4 кращих інструменту для дачника

15:34

"Кремль, спиш?" - "Українська команда" передала дрони з посланнями окупантам 204-му батальйону ТрО

15:18

Популярна американська актриса Мег Райан здивувала моторошним виглядомВідео

15:15

"Україна переможе РФ тільки в казці": проросійський прем'єр Угорщини Орбан "відзначився" маячною тезоюВідео

15:12

Картинка-головоломка "підірве" ваш мозок: потрібно за 10 секунд знайти астронома

15:03

"Ви що несете, мерзоти?": пропагандисти в істериці собачаться через "бавовну" у РФВідео

15:01

РФ стягує в Бахмут "вагнерівців", щоб захопити місто до 9 травня - МалярВідео

15:00

Гороскоп на завтра 6 травня 2023: Скорпіонам - катастрофа з грошима, Стрільцям - розлука з близькимиВідео

14:39

"Вітаємо з 9 травня, Слава Україні": Жданов зробив прогноз про акцію БПЛА над Красною площеюВідео

14:38

Настя Каменських розплакалася прямо на сцені: як Потап привітав співачкуВідео

14:38

У ЗСУ спростували інформацію щодо знищення ракети Кинджал комплексом Patriot

14:29

Для чого п'ють чай з чебрецем: нові відомості про ароматний напій здивуютьВідео

14:15

Пригожин не може захопити Бахмут до 9 травня: у ГУР та ЗСУ пояснили, чому "вагнерівці" тікатимутьВідео

14:09

Фільм жахів: жінка купила будинок, що кишить отруйними зміями

13:59

Місячне затемнення 5 травня: Влад Росс розповів, для яких знаків воно буде доленоснимВідео

13:58

Науковий підхід до відновлення постраждалих територій КиївщиниВідео новости компании

Реклама
13:27

Кримінальник, який воював в ПВК Вагнер, повернувся до РФ і з подільниками вбив двох аніматорів

13:01

Patriot збив гіперзвуковий Кинджал: ЗСУ перехоплюють "невловимі" ракети РФ – ЗМІ

12:56

"Контрнаступ уже розпочався": у Силах оборони прокоментували "вкиди"Відео

12:35

"Юда": віце-міс Києва образила Зеленського і чекає перемоги РосіїВідео

12:24

"Навіть ворони повинні були літати за перепустками": Жданов пояснив уразливість Кремля перед атакоюВідео

12:22

Втеча ПВК Вагнера з Бахмута: у Кремлі відреагували на істерику Пригожина

12:19

Ситуація в Росії наближається до подій 1917 року, Кремлю загрожує переворот - ЖдановВідео

11:56

Чи будуть влітку відключати світло: в "Укренерго" дали несподіваний прогнозВідео

11:35

РФ вбила дочку відомого отоларинголога: Ліза Невара померла в лікарні після атаки на КраматорськВідео

11:23

Підриви на залізниці РФ можуть продовжитись: розвідка Британії пояснила про наслідкиВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Розпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за Бахмут
Синоптик
Погода на вихідніПрогноз погодиПогода веснаМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості страви
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Життя
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти