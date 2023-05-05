Знак мужності: президент Чехії подарував Зеленському легендарний пістолет

Петр Павел подарував українському президенту пістолет із Орденом Білого Лева.

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Чеський президент подарував Зеленському зброю / колаж: Главред, фото: twitter.com/prezidentpavel

Президент Чехії Петр Павел, під час поїздки в Україну, подарував українському колезі Володимиру Зеленському пістолет CZ 75 з Орденом Білого Лева.

Павел заявив, що російська окупаційна армія сильно вдарила по українцях на початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

"Від самого початку їм допомагає в бою і чеська зброя. На знак поваги до їхнього героїзму я подарував Володимиру Зеленському легендарний CZ 75, серійний номер 22. Знак Ордена Білого Лева закарбовує мужність, з якою він стоїть на чолі свого народу", - про це чеський президент повідомив у себе на сторінці в Twitter.

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CZ 75 – це самозарядний пістолет, який був розроблений у Чехословаччині 1975 року. Зброя була розроблена на конструктивній основі моделі "Браунінг" зразка 1935 року. Пістолет набув широкого поширення в усьому світі.

Подарунок Зеленського - легендарний пістолет CZ 75/ фото: twitter.com/prezidentpavel

Підтримка Чехії

Нагадаємо, Чехія допомагала Україні з поставками озброєнь щосили, але зараз залишилося вже небагато варіантів для нової допомоги. Президент Чехії зазначив, що вони передали все, що могли.

Чехія та союзники готують нову допомогу Україні. Петр Павел підкреслив, що збільшить постачання боєприпасів і буде співпрацювати із союзниками, щоб вдалося налагодити постачання шляхом інших джерел.

Президент Чехії Петр Павел закликав посилити допомогу Києву, щоб забезпечити перемогу над країною-агресором Росією. Після перемоги у війні, на думку чеського лідера, Україна повинна стати членом НАТО.

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