Акцент на живу силу та імітація наступу: експерт розповів, якою буде тактика РФ

У російському керівництві все йде по колу, через що принципових якісних змін в РФ не відбувається. І це добре для України.

Після зміна керівництва "спецоперацією", чекати зміни тактики РФ не варто - Олександр Кочетков / kremlin.ru, facebook.com

Зміни тактики Росії після кадрових перестановок у військовому керівництві РФ очікувати не варто. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив політичний аналітик Олександр Кочетков.

За його словами, в російському керівництві все йде по колу, через що принципових якісних змін в РФ не відбувається, що добре для України.

"Ці зміни - продукт внутрішніх інтриг навколо Путіна. Тому що спочатку Пригожин нібито відтіснив Шойгу і Герасимова і дав обіцянку зробити прорив, взяти Бахмут, Соледар і мало не дійти до Києва. Цього не вийшло, і, під приводом цього, Шойгу і Герасимов знову його дещо посунули. Тому зміни відбуватимуться щодо забезпечення ПВК "Вагнер" - у них буде менше важкої техніки, менше авіаційної, артилерійської підтримки. І це теж добре для нас", - вважає Кочетков.

Експерт переконаний, що росіяни, як і раніше, робитимуть акцент на живу силу, тобто намагатимуться закидати "гарматним м'ясом", щоб імітувати наступ і не відступати. Тому приділяти багато уваги цим перестановкам немає сенсу.

Нагадаємо, 11 січня Міністерство оборони РФ повідомило про призначення нового командувача окупаційними військами в Україні. Ним став начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов. При цьому колишнього командувача Сергія Суровікіна призначили його заступником.

Як писав Главред, напередодні з'являлася інформація, що Суровікіна могли зняти з посади через "бавовну" в окупованій Макіївці Донецької області.

Крім того, за словами військового експерта, полковника запасу Олега Жданова, нові перестановки в російському Генштабі на руку міністру оборони РФ Сергію Шойгу, який має намір повернути собі контроль над силовим блоком.

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