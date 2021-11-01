Афроамереканець підкорив шоу талантів чистою українською мовою: "Юра з Коломиї" заспівав про банош

Джуда Келечі / Скріншот

Другий випуск нового сезону шоу "Україна має талант" на телеканалі "СТБ" здивував суддів виступом американо-українського блогера Джуда Келечі, який відомий в Мережі як "Юра з Коломиї". Він презентував авторську пісню про любов до баношу, яку виконав чистою українською мовою.

Співак не пройшов далі. Судді порекомендували йому розвивати кар'єру коміка. Однак його похвалили за прагнення стати лікарем і талант.

Хто такий Юра з Коломиї

Популярним блогер став 7 років тому, коли приїхав в Україну вчитися на пластичного хірурга. Зараз він живе в Івано-Франківську і вже отримав диплом медика.

Для того, щоб вивчити українську мову він почав співати пісні. Незабаром до пісенної творчості додалися гумористичні відео, де Юра розповідає про враження від України, скаржиться на водіїв автобусів або просто нахвалює традиційну кухню. Його дуже швидко полюбили за вдалі жарти і чисту мову.

На сьогоднішній день блог коміка і музиканта налічує понад 200 тисяч передплатників.