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Афери з деклараціями: десятки українців "поставили підписи" у лікарів після своєї смерті

10 листопада 2021, 12:45

В електронній системі Helsi відображаються записи про прийоми до лікаря, яких не було.

Лікар зі стетоскопом
України скаржаться на липові підписи під деклараціями / 62iNFO.ru

В Україні розкрилася афера з підробкою інформації в електронній медичній системі Helsi.

Родичі 175 померлих людей дізналися, що їхні рідні вже після смерті підписали декларації з сімейними лікарями, йдеться в сюжеті ТСН.

Крім того, українці масово скаржаться, що в електронній системі відображаються записи про прийоми до лікаря, яких не було.

У медзакладах лише розводять руками і кажуть, що втручання в електронну систему неможливо.

У той же час в компанії-розробнику системи визнають, що іноді в поспіху медики можуть помилитися — і вписати інше ім'я. Видалити неправдиву інформацію лікар не може. Система дозволяє лише відзначити, що прийом був помилковим.

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"Помилково проведений прийом-дві причини на вибір: невірно ідентифікований пацієнт, механічна помилка", — пояснюють в компанії.

Фейкові декларації: що загрожує лікарям

За помилковий прийом лікар повинен давати пояснення - кажуть у Національній службі здоров'я. Адже кількість відвідин впливає на те, яке фінансування отримає заклад. Коли пацієнт побачив, що йому приписали послугу якої не було, рекомендують звертатися до керівників медустанови, які вже будуть розбиратися з лікарем, який вписав невірну інформацію. А ще обіцяють, що до кінця листопада в медустановах з'являться спеціальні люди, які контролюють електронну систему.

Роботи з електронною системою, кажуть у Національній службі здоров'я, багато. Бо з'являються не лише "липові" прийоми, а й фейкові декларації.

читайте такожУ МОЗ назвали терміни запуску електронних рецептів

Коронавірус в Україні

Станом на ранок середи, 10 листопада 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 23 283 жителів країни. У тому числі захворіли 1 539 дітей та 529 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 5 696 осіб; летальних випадків - 816; одужали 16 277 осіб.

За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували у Дніпропетровській (1792), Харківській (1719), Полтавській (1591), Одеській (1516) областях та м.Київ (1740).

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