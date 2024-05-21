"Сили не відновити": втрати росіян за травень досягли нових масштабів - експерт

Завершується третій тиждень місяця, тому вже вимальовуються очевидні та ймовірні рекорди втрат загарбників, наголошує Коваленко.

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Війська РФ можуть поставити новий рекорд власних втрат / колаж: Главред, фото: Facebook Олександр Коваленко, ua.depositphotos.com

У поточному місяці, війська країни-агресорки Росії поставлять рекорд за власними втратами, які перевищать можливості цей "розгром" компенсувати, вважає військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

За його словами, завершується третій тиждень місяця, тому вже вимальовуються очевидні та ймовірні рекорди втрат загарбників.

"Очевидно, що цього місяця РОВ (російські об'єднані війська – ред.) матиме абсолютний рекорд із втрат особового складу, який перевищить 30 тисяч, або їхній середньостатистичний місячний мобілізаційний потенціал. Імовірно, травень може стати першим місяцем, протягом якого компенсація втрат за підрозділами не буде виведена в нуль, не кажучи вже про плюс, а вперше за довгий час піде в мінус", - вважає оглядач. відео дня

Коваленко наголошує, що у противника "дуже близький абсолютний рекорд" за втратами артилерії, що зумовлено надходженнями до ЗСУ боєприпасів.

"Цілком ймовірно, цього місяця буде встановлений рекорд також зі знищення автомобільного транспорту, який частково або повністю, в підрозділах РВВ став замінювати ББМ, а тому і частіше виноситися. Власне, травень віщує бути вельми результативним. Але, головне, це перший місяць, який і справді зможе завести в мінус за багатьма показниками компенсації втрат, а не тільки за показником особового складу", - прогнозує аналітик.

Коваленко також визнає, що проблеми у ЗСУ залишаються, зокрема з недостатньою кількістю засобів ураження і неповним, непропорційним забезпеченням підрозділів боєкомплектами. Зазначається, що це зумовлено повільними поставками відповідного озброєння.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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Нагадаємо, окупаційні війська Росії продовжують свої наступальні операції на багатьох напрямках. Ворожі сили відкрили новий фронт на півночі Харківської області та здатні атакувати кордон у районі Сумської області. На Донбасі головним напрямком удару залишається Часів Яр, окупація міста потрібна противнику для реалізації ключової мети - захоплення всієї Донецької області.

Країна-агресорка Росія не планує захоплювати Харків під час активізації свого наступу на Харківщині. Загарбники мають мінімальну і максимальну мету під час цього наступу, і мінімальної вони уже добилися, вважає командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий.

Не виключено, що наступ РФ триватиме до листопада і може мати тактичні успіхи, але прориву фронту не буде, загалом війна ще на декілька років, вважає майор ЗСУ Олексій Гетьман.

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