Аналітик назвала 9 областей України, які стануть "червоними" цього тижня: список

Регіони зі складною епідситуацією вже цього тижня можуть опинитися у "червоній" зоні.
"Червоній" зоні карантину в Україні у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом загрожує істотне розширення. Йдеться про 9 областей.
За даними аналітика центру економіки охорони здоров'я KSE Institute Катерини Кузьмінової, під загрозою входження в "червону" зону Вінницька, Донецька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Одеська, Сумська, Хмельницька області.
"9 регіонів України вже виконують ознаки "червоної" зони і можуть бути переведені в неї. Приєднатися до Івано-Франківської та Рівненської областей, які в "червоній" зоні, ці області можуть вже цього тижня", - повідомила Кузьмінова.
читайте такожУ НАН назвали дати найближчого піку коронавірусу в УкраїніНагадаємо, станом на ранок вівторка, 1 лютого 2022 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 30 768 жителів країни (добою раніше було 22 026 виявлених хворих). У тому числі захворіли 4056 дітей і 337 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 2069 осіб; летальних випадків -192; одужали 8 835 осіб.
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