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Коронавірус в Україні 1 лютого: за добу виявили понад 30 тисяч нових хворих

1 лютого 2022, 08:23
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Найбільше заражень COVID-19 виявили у Львівській та Одеській областях, у Києві, а також на Херсонщині та Вінничині.

коронавірус, Covid-19, маски
Хвиля коронавірусу в Україні набирає обертів / Фото Reuters

Станом на ранок вівторка, 1 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 30 768 жителів країни (добою раніше було 22 026 виявлених хворих). Зокрема, захворіли 4056 дітей і 337 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 2069 осіб; летальних випадків -192; одужали 8 835 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Найбільше заражень COVID-19 виявили у Львівській та Одеській областях, у Києві, а також на Херсонщині та Вінничині.

Скільки хворих коронавірусом по областях

  • м. Київ – 2363;
  • Вінницька область - 1654;
  • Волинська область - 628;
  • Дніпропетровська область - 1418;
  • Донецька область - 1167;
  • Житомирська область - 533;
  • Закарпатська область - 787;
  • Запорізька область - 835;
  • Івано-Франківська область - 907;
  • Київська область - 1174;
  • Кіровоградська область - 258;
  • Луганська область - 756;
  • Львівська область - 3411;
  • Миколаївська область - 802;
  • Одеська область - 2471;
  • Полтавська область - 995;
  • Рівненська область - 1441;
  • Сумська область - 1308;
  • Тернопільська область – 1441;
  • Харківська область – 1977;
  • Херсонська область - 441;
  • Хмельницька область - 1070;
  • Черкаська область - 1029;
  • Чернівецька область - 1010;
  • Чернігівська область - 892.
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Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 1 лютого 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 4 095 263 людини;
  • одужали - 3 631 580 пацієнтів;
  • летальних випадків - 100 395;
  • проведено ПЛР-тестувань - 18 113 574.

Зазначимо, 29 січня коронавірус в Україні встановив абсолютний антирекорд за весь час пандемії. За добу COVID-19 виявили у 37 351 жителя країни - такої кіслкості хворих не було за весь час пандемії. Зокрема, захворіла 5 341 дитина.

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Як повідомляв Главред, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що пандемія коронавірусу може завершитися в 2022 році.

При цьому Ляшко назвав фактори, які вплинуть на завершення пандемії. Це поява вакцини і препаратів прямої противірусної дії, а також зменшення агресивності штаму.

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