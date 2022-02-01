Коронавірус в Україні 1 лютого: за добу виявили понад 30 тисяч нових хворих

Хвиля коронавірусу в Україні набирає обертів / Фото Reuters

Станом на ранок вівторка, 1 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 30 768 жителів країни (добою раніше було 22 026 виявлених хворих). Зокрема, захворіли 4056 дітей і 337 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 2069 осіб; летальних випадків -192; одужали 8 835 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Найбільше заражень COVID-19 виявили у Львівській та Одеській областях, у Києві, а також на Херсонщині та Вінничині.

Скільки хворих коронавірусом по областях

м. Київ – 2363;

Вінницька область - 1654;

Волинська область - 628;

Дніпропетровська область - 1418;

Донецька область - 1167;

Житомирська область - 533;

Закарпатська область - 787;

Запорізька область - 835;

Івано-Франківська область - 907;

Київська область - 1174;

Кіровоградська область - 258;

Луганська область - 756;

Львівська область - 3411;

Миколаївська область - 802;

Одеська область - 2471;

Полтавська область - 995;

Рівненська область - 1441;

Сумська область - 1308;

Тернопільська область – 1441;

Харківська область – 1977;

Херсонська область - 441;

Хмельницька область - 1070;

Черкаська область - 1029;

Чернівецька область - 1010;

Чернігівська область - 892.

Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 1 лютого 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 4 095 263 людини;

одужали - 3 631 580 пацієнтів;

летальних випадків - 100 395;

проведено ПЛР-тестувань - 18 113 574.

Зазначимо, 29 січня коронавірус в Україні встановив абсолютний антирекорд за весь час пандемії. За добу COVID-19 виявили у 37 351 жителя країни - такої кіслкості хворих не було за весь час пандемії. Зокрема, захворіла 5 341 дитина.

Реклама

Як повідомляв Главред, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що пандемія коронавірусу може завершитися в 2022 році.

При цьому Ляшко назвав фактори, які вплинуть на завершення пандемії. Це поява вакцини і препаратів прямої противірусної дії, а також зменшення агресивності штаму.

Читайте також: