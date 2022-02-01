Коронавірус в Україні 1 лютого: за добу виявили понад 30 тисяч нових хворих

Найбільше заражень COVID-19 виявили у Львівській та Одеській областях, у Києві, а також на Херсонщині та Вінничині.
Станом на ранок вівторка, 1 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 30 768 жителів країни (добою раніше було 22 026 виявлених хворих). Зокрема, захворіли 4056 дітей і 337 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 2069 осіб; летальних випадків -192; одужали 8 835 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
Найбільше заражень COVID-19 виявили у Львівській та Одеській областях, у Києві, а також на Херсонщині та Вінничині.
Скільки хворих коронавірусом по областях
- м. Київ – 2363;
- Вінницька область - 1654;
- Волинська область - 628;
- Дніпропетровська область - 1418;
- Донецька область - 1167;
- Житомирська область - 533;
- Закарпатська область - 787;
- Запорізька область - 835;
- Івано-Франківська область - 907;
- Київська область - 1174;
- Кіровоградська область - 258;
- Луганська область - 756;
- Львівська область - 3411;
- Миколаївська область - 802;
- Одеська область - 2471;
- Полтавська область - 995;
- Рівненська область - 1441;
- Сумська область - 1308;
- Тернопільська область – 1441;
- Харківська область – 1977;
- Херсонська область - 441;
- Хмельницька область - 1070;
- Черкаська область - 1029;
- Чернівецька область - 1010;
- Чернігівська область - 892.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 4 095 263 людини;
- одужали - 3 631 580 пацієнтів;
- летальних випадків - 100 395;
- проведено ПЛР-тестувань - 18 113 574.
Зазначимо, 29 січня коронавірус в Україні встановив абсолютний антирекорд за весь час пандемії. За добу COVID-19 виявили у 37 351 жителя країни - такої кіслкості хворих не було за весь час пандемії. Зокрема, захворіла 5 341 дитина.
Як повідомляв Главред, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що пандемія коронавірусу може завершитися в 2022 році.
При цьому Ляшко назвав фактори, які вплинуть на завершення пандемії. Це поява вакцини і препаратів прямої противірусної дії, а також зменшення агресивності штаму.
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