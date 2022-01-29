Абсолютний антирекорд COVID-19 в Україні з початку епідемії: понад 37 тис. нових хворих за добу

Найбільше заражень коронавірусом виявили у Львівській, Івано-Франківській, Одеській областях, а також у Києві.
Станом на ранок суботи, 29 січня 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 37 351 жителя країни - такої кількості хворих не було за весь час пандемії. Зокррема, захворіла 5 341 дитина і 806 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 3 340 осіб; летальних випадків - 149; одужали 7 163 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
Найбільше заражень COVID-19 виявили у Львівській, Івано-Франківській, Одеській областях, а також у Києві.
Зазначимо, попередній максимум хворих за добу був зафіксовано 27 січня - виявили 34 тисячі 408 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.
Скільки хворих на коронавірус по областях
- м. Київ – 2418;
- Вінницька область - 2100;
- Волинська область - 768;
- Дніпропетровська область - 1822;
- Донецька область - 1430;
- Житомирська область - 2214;
- Закарпатська область - 876;
- Запорізька область-739;
- Івано-Франківська область - 2572;
- Київська область - 1227;
- Кіровоградська область – 193;
- Луганська область - 599;
- Львівська область - 3791;
- Миколаївська область - 686;
- Одеська область – 2598;
- Полтавська область - 915;
- Рівненська область – 1994;
- Сумська область – 1502;
- Тернопільська область – 1487;
- Харківська область - 1319;
- Херсонська область - 813;
- Хмельницька область - 2186;
- Черкаська область - 933;
- Чернівецька область - 1085;
- Чернігівська область -1084.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 4 017 961 осіб;
- одужали - 3 615 257 пацієнтів;
- летальних випадків - 100 031;
- проведено ПЛР-тестувань - 17 942 426.
Як повідомляв Главред, з понеділка, 24 січня, Івано-Франківська область перейшла в "червону" зону карантину через зростання випадків коронавірусу. На Прикарпатті стрімко зростає кількість хворих, хоча лікарні ще не переповнені.
Рівненська область з 27 січня також перейшла до "червоної" зони карантинних обмежень.
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