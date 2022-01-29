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Абсолютний антирекорд COVID-19 в Україні з початку епідемії: понад 37 тис. нових хворих за добу

29 січня 2022, 08:27
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Найбільше заражень коронавірусом виявили у Львівській, Івано-Франківській, Одеській областях, а також у Києві.

коронавірус
Кількість жертв коронавірусу в Україні перевищила 100 тисяч осіб / колаж Reuters

Станом на ранок суботи, 29 січня 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 37 351 жителя країни - такої кількості хворих не було за весь час пандемії. Зокррема, захворіла 5 341 дитина і 806 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 3 340 осіб; летальних випадків - 149; одужали 7 163 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Найбільше заражень COVID-19 виявили у Львівській, Івано-Франківській, Одеській областях, а також у Києві.

Зазначимо, попередній максимум хворих за добу був зафіксовано 27 січня - виявили 34 тисячі 408 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Скільки хворих на коронавірус по областях

  • м. Київ – 2418;
  • Вінницька область - 2100;
  • Волинська область - 768;
  • Дніпропетровська область - 1822;
  • Донецька область - 1430;
  • Житомирська область - 2214;
  • Закарпатська область - 876;
  • Запорізька область-739;
  • Івано-Франківська область - 2572;
  • Київська область - 1227;
  • Кіровоградська область – 193;
  • Луганська область - 599;
  • Львівська область - 3791;
  • Миколаївська область - 686;
  • Одеська область – 2598;
  • Полтавська область - 915;
  • Рівненська область – 1994;
  • Сумська область – 1502;
  • Тернопільська область – 1487;
  • Харківська область - 1319;
  • Херсонська область - 813;
  • Хмельницька область - 2186;
  • Черкаська область - 933;
  • Чернівецька область - 1085;
  • Чернігівська область -1084.
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Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 29 січня 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

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Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 4 017 961 осіб;
  • одужали - 3 615 257 пацієнтів;
  • летальних випадків - 100 031;
  • проведено ПЛР-тестувань - 17 942 426.

Як повідомляв Главред, з понеділка, 24 січня, Івано-Франківська область перейшла в "червону" зону карантину через зростання випадків коронавірусу. На Прикарпатті стрімко зростає кількість хворих, хоча лікарні ще не переповнені.

Рівненська область з 27 січня також перейшла до "червоної" зони карантинних обмежень.

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