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"Абсолютна нісенітниця": Данілов спростував чутки про конфлікт Зеленського із Залужним

8 липня 2022, 21:46

Секретар РНБО Даніло сказав, що "всі ці речі", які починають тиражувати в ЗМІ, не відповідають дійсності і, більше того,"абсолютна нісенітниця".

Залужний, Зеленський, Данилов
Валерій Залужний, Володимир Зеленський , Олексій Данілов / сайт президента та УНІАН

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов спростував чутки про конфлікт між президентом Володимиром Зеленським і головкомом ЗСУ Валерієм Залужним. Про це чиновник повідомив в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

"Ми опинилися в стані війни, 21 член ставки Верховного головнокомандувача усвідомлюють свою відповідальність. На засіданні ставки я звернувся і попросив усіх, що не можна займатися політичними питаннями під час війни. Це має бути табу, нам потрібна перемога", - сказав він.

Секретар РНБО сказав, що "всі ці речі", які починають тиражувати в ЗМІ, не відповідають дійсності і, більше того,"абсолютна нісенітниця".

"Спочатку повинна бути перемога. Питання єдності в країні має бути питанням номер один", - підсумував він.

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Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив про те, що Україна здатна перемогти у війні з Росією. Це може статися вже до кінця 2022 року, але для цього повинні зійтися кілька факторів,

"Нам дуже б хотілося, щоб це сталося, але для цього повинні бути певні фактори", - сказав співрозмовник.

До того радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів про втрати армії російських окупантів у війні з Україною.

За його словами, втрати РФ у війні з Україною становлять до 115 тисяч убитими і пораненими.

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Автор: Єгор Бунін
Володимир Зеленський Олексій Данілов Валерій Залужний війна Росії та України
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