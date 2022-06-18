Ситуація на фронті складна, до кінця війни далеко: Данілов зробив різку заяву

За словами секретаря РНБО Данілова, російські окупанти все ще мають солідну перевагу над ЗСУ в артилерії і важкій бронетехніці.
Україна на цей момент вкрай і вкрай далека від того, щоб вийти на фінальний етап війни проти Росії. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю британському виданню The Globe and Mail.
"Становище на передовій зараз досить напружене і складне. І я, знаєте, аж ніяк не з тих людей, які вважають, що армія росіян остаточно ослабла. У Росії дуже великі ресурси для війни. І вони їх до останнього будуть використовувати", - сказав чиновник.
За словами Данілова, російські окупанти все ще мають солідну перевагу над ЗСУ в артилерії і важкій бронетехніці.
"Наших бійців це аж ніяк не лякає. Ми чітко відстоюємо власні позиції. Далі - час від часу ми контратакуємо. Але військові дії все ще йдуть. І ми досить далекі від кінця війни", — підсумував секретар РНБО.
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Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, українські воїни за добу знищили на фронті близько 30 одиниць різної техніки і озброєння ворога. Українські воїни на харківському напрямку націлені на те, щоб прорватися в тил військ окупантів, які діють на Слов'янському напрямку.
Раніше повідомлялося, що вранці в суботу, 18 червня, російські війська завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області. За попередніми даними, від шести до восьми російських ракет потрапили по нафтопереробному заводу та інших об'єктах інфраструктури міста.
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