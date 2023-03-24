Звільняв Куп'янськ і воював за Бахмут: окупанти вбили добровольця з Франції

У загиблого добровольця залишилась дружина та двоє дітей.

На фронті загинув француз Кевін Давид / Колаж фото 93-я ОМБр Холодний Яр, Task Force Baguette

Російські окупанти вбили 29-річного француза Кевіна Давида, який рік захищав Україну на фронті у складі "Іноземного легіону". Про це повідомили у підрозділі французьких добровольців Task Force Baguette.

Кевін загинув у боях за Бахмут цього тижня, точна дата поки невідома. У нього залишилась дружина та діти.

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"З важким серцем і безмірним сумом повідомляємо про смерть нашого брата по зброї Кевіна Девіда поблизу Бахмута. Він залишив свою дружину та своїх 2 дітей. Дякуємо за вашу жертву. Спочивай з миром", – йдеться у повідомленні.

За даними Valeurs Actuelles, чоловік брав участь у звільненні Куп'янська на Харківщині.

Його сестра розповіла, що спершу Кевін Девід поїхав в Україну як волонтер, але згодом він вступив до лав армії. 15 березня чоловік повідомив сестрі, що їде під Бахмут.

"У середу 15 березня він попередив, що їде до Бахмута. Туди його перевели з командою для виконання завдання. Кевін раніше говорив про бажання бути похованим з українськими почестями", – розповіла вона.

Нагадаємо, що український легкоатлет Дмитро Вітковський повернувся додому з російського полону. Боєць захищав Маріуполь минулої весни. Спортсмена захопили в полон 12 квітня 2022 року. Звільнити воїна зуміли під час останнього обміну полоненими.

Також раніше український священик, настоятель одеського Свято-Троїцького храму ПЦУ Василь Вирозуб розповів про 70 днів російського полону і тортури, які застосовували російські окупанти до полонених. Зокрема, українців били струмом і запихали їм цвяхи під нігті. Крім цього, їм не давали спати, а також тримали без їжі та води.

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