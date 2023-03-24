УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Звільняв Куп'янськ і воював за Бахмут: окупанти вбили добровольця з Франції

24 березня 2023, 21:56
У загиблого добровольця залишилась дружина та двоє дітей.

ВСУ, Кевин Давид
На фронті загинув француз Кевін Давид / Колаж фото 93-я ОМБр Холодний Яр, Task Force Baguette

Російські окупанти вбили 29-річного француза Кевіна Давида, який рік захищав Україну на фронті у складі "Іноземного легіону". Про це повідомили у підрозділі французьких добровольців Task Force Baguette.

Кевін загинув у боях за Бахмут цього тижня, точна дата поки невідома. У нього залишилась дружина та діти.

відео дня

"З важким серцем і безмірним сумом повідомляємо про смерть нашого брата по зброї Кевіна Девіда поблизу Бахмута. Він залишив свою дружину та своїх 2 дітей. Дякуємо за вашу жертву. Спочивай з миром", – йдеться у повідомленні.

За даними Valeurs Actuelles, чоловік брав участь у звільненні Куп'янська на Харківщині.

Його сестра розповіла, що спершу Кевін Девід поїхав в Україну як волонтер, але згодом він вступив до лав армії. 15 березня чоловік повідомив сестрі, що їде під Бахмут.

"У середу 15 березня він попередив, що їде до Бахмута. Туди його перевели з командою для виконання завдання. Кевін раніше говорив про бажання бути похованим з українськими почестями", – розповіла вона.

Нагадаємо, що український легкоатлет Дмитро Вітковський повернувся додому з російського полону. Боєць захищав Маріуполь минулої весни. Спортсмена захопили в полон 12 квітня 2022 року. Звільнити воїна зуміли під час останнього обміну полоненими.

Також раніше український священик, настоятель одеського Свято-Троїцького храму ПЦУ Василь Вирозуб розповів про 70 днів російського полону і тортури, які застосовували російські окупанти до полонених. Зокрема, українців били струмом і запихали їм цвяхи під нігті. Крім цього, їм не давали спати, а також тримали без їжі та води.

Інші новини:

війна в Україні Франция вторгнення Росії
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

22:13

"Наступників бути не може": Сотник у фарбах описав післявоєнну Росію без Путіна

21:56

Цукерберг став батьком і показав фото новонародженого

21:56

Звільняв Куп'янськ і воював за Бахмут: окупанти вбили добровольця з ФранціїВідео

21:51

У Путіна не наступатимуть навесні і хочуть зібрати 400 тис. військ для затяжної війни - BloombergВідео

21:28

Метод Фокіна: чи можна садити розрізану картоплю

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

21:17

Український контрнаступ: найближчими тижнями ЗСУ зможуть використовувати танки - Генштаб ЕстоніїВідео

20:05

Путіна витиснули по-максимуму: він здав Росію Китаю ні за щоПогляд

19:59

У Донецькій області йдуть важкі бої, війська РФ видихаються і несуть великі втрати - ЗСУВідео

19:54

Будівлі зруйновані: РФ вдарила по Сумщині аналогом американської "розумної бомби" - Defense ExpressФотоВідео

Реклама
19:18

"Бавовна" відвідала Севастополь: повідомляють про вибухи в бухті ОмегаВідео

19:08

Шольц розніс пропаганду Путіна і поставив Росії різку умову щодо завершення війни з УкраїноюВідео

18:26

"Братва може психанути": Путін не доживе до перемоги України - СотникВідео

18:14

"Наступ не лімітований часом": Данілов розвіяв міф про "останній шанс" для контрнаступу ЗСУВідео

17:59

У ПАР переполошилися через ордер на арешт Путіна і хочуть всидіти на двох стільцях - BloombergВідео

17:42

Зараз такого не побачиш: чому в СРСР робили холодильники з вбудованим замком

17:31

Може принести проблеми і бідність: чому не можна носити чужі сумкиВідео

17:16

"Мочила жорстко": MamaRika розповіла, як Повалій знущалася з українців на "Фабриці зірок"Відео

17:00

Притягне біди і нещастя: чи можна тримати вдома годинник, який стоїть

17:00

Як садити петунію навесні: пишно зацвіте і порадує

16:53

Кримський міст потрібно зруйнувати повністю: Сотник розповів, що робити з символом окупації ПутінаВідео

Реклама
16:42

Братва пустить в хід "держак від лопати": журналіст назвав умову "обнулення" ПутінаВідео

16:36

Як тільки Україна отримає ATACMS: Жданов назвав три головні цілі для ЗСУ

16:28

LOBODA презентувала новий альбом, збори від якого направить на благодійністьВідео

16:09

Продають нерухомість та вивозять сім'ї: окупанти почали евакуацію з Криму - розвідкаВідео

16:03

"Вона з нами": у Росії побачили ознаки того, що Софія Ротару стала на бік агресора РФВідео

15:55

На Землі почав утворюватися новий океан: дослідники назвали несподіване місце

15:43

Ворог збирає резерви: ексначальник Генштабу назвав ймовірний напрямок нового удару РФ

15:37

"Стратегічні партнери". Як Вірменію перетворили на перевалочний пункт для санкційки

15:36

"Хайп на війні" і "піксельна спідничка": новий кліп Ханумака потрапив у величезний скандалВідео

15:35

У Шольца відповіли на загрозу Медведєва завдати ракетного удару по Бундестагу і Офісу канцлераВідео

15:35

Коли магнітні бурі в квітні: готуємося рятувати організм

15:26

Як вивести крота з двору: прості способи, які допоможуть кожному дачникові

15:20

"Війна закінчиться восени, далі зайдуть миротворці НАТО": журналіст назвав головне завдання УкраїниВідео

15:07

Путін може не дожити до Гааги, він дав наказ "усунути своїх двійників" - СотникВідео

15:02

Україна в односторонньому порядку віддала РФ тяжкопоранених і хворих полоненихФотоВідео

15:02

Брюнетка-Брежнєва запалила в новому кліпі українською мовоюВідео

14:57

"Тепер буде хорохоритися перед братвою": у Маріуполі був справжній Путін - СотникВідео

14:48

Штраф за "розкидані речі": на Поділлі скандал через покарання копами мами трирічки

14:48

Сенатор з Румунії "запропонувала" анексувати частину України: у МЗС дали жорстку відповідьВідео

14:34

Як прати куртку в машинці, щоб не збився наповнювач: список "золотих" правил, які має знати кожен

Реклама
14:19

Гороскоп на тиждень 27 березня - 2 квітня 2023: Рибам - доленосна зустріч, Діві - проблемиВідео

14:09

Як правильно приготувати котлети-напівфабрикати: будуть такими, як домашніВідео

13:48

Юрист пояснив, коли легально можна не йти до військкомату з повісткою на рукахВідео

13:17

Гороскоп Таро на тиждень 27 березня - 2 квітня: Рибам - важкий період, Тельцям - нова справаВідео

13:10

Несподіване перетворення: як виглядає Габріель з серіалу "Ксена принцеса-воїн" зараз

13:00

Як відбілити тюль від сірості та жовтизни: 5 способів з надзвичайним ефектом

12:56

Соловйов розізлився через жарт Галкіна щодо голови пропагандистки СкабєєвоїВідео

12:55

У Зеленського висміяли маячню "малоосвіченого" Лукашенка щодо "уранових" снарядів НАТО

12:51

"Я шокована": Сумська присоромила Фаріон, яка назвала долю Маріуполя "кармою маріупольців"Відео

12:26

Гороскоп на завтра 25 березня 2023: Рибам - недуга, Овнам - важкий вибірВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро на тиждень
Персони
Марк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій Кім
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти